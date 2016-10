Dacian Oprean, despre abuzul asupra copilului

Un studiu Microsoft arată că peste o treime dintre copii au fost afectați emoțional sau jigniți în spațiul virtual. Internetul este calea care poate duce la una din cele mai periculoase forme de abuz asupra copilului, cel sexual. Abuzul asupra copilului este orice acţiune voluntară prin care îi este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică. Unele forme de violenţă împotriva copiilor sunt social acceptate, tacit tolerate sau nepercepute ca fiind abuzive. O statistică, la nivelul județului Mureș, despre câți copii au nevoie de serviciile unui psiholog și care sunt căile prin care putem preveni astfel de evenimente nefericite, ne vorbește Dacian Oprean, psiholog al Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență (SIRU) din Tîrgu-Mureș, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Reporter: Obiectivul acestui interviu este de a utiliza datele pentru ca violenţa împotriva copiilor şi multe aspecte ale acesteia să devină mai vizibile, ducând la o înţelegere mai profundă a naturii ei. Statistic vorbind, câți copii au nevoie de serviciile dvs. anual?

Dacian Oprean: În medie, avem 100 de copii, trimestrial, care au suferit o formă de abuz.

Rep: Care este o primă regulă pentru a putea preveni abuzul asupra copilului?

D.O: Abuzul asupra copilului, în orice formă, este o problemă globală de sănătate publică . Consider că în școală, copiii trebuie să învețe care este diferența dintre secretele bune și secretele rele. Pe măsură ce cresc, cei mici ajung să lege prietenii, la grădiniță sau în parcul de joacă, iar procesul de socializare include adesea și apariția conceptului de „secret”. Adultul care abuzează un copil, de cele mai multe ori îl și amenință că dacă va spune cuiva secretul al lor, îi va face rău. Un secret rău este acela care provoacă anxietate, insomnie, temeri, poate fi orice atingere din partea unui cunoscut sau necunoscut, care invadează spațiul personal, care nu este dorită, pot fi cadourile și favorurile făcute în absența părinților.

Rep: Care sunt urmările unui abuz sexual?

D.O: Abuzul sexual asupra copilului îl poate lăsa cu urmări pe toată viața, mai ales dacă copilul este în formare. Se ajunge la anxietate, despresie, probleme școlare, în viața de adult fetele pot avea comportament hipersexualizat sau, dimpotrivă, cu temeri și rețineri față de actul în sine, ajung victime ale prostituției, dezordini cauzate de stresul post-traumatic, înclinația de a se victimiza, și probleme de comportament care pot să includă abuzul de substanțe dăunătoare, comportament distructiv, criminalitate în viața adultă și tentative de suicid. Abuzul sexual din partea unui membru al familiei este o formă de incest, și poate rezulta în traume psihologice mai serioase și cu o mai mare întindere în timp, mai ales în cazul incestului parental. Prima măsură este scoaterea copilului din acel mediu, comparativ cu Marea Britanie, unde abuzatorul este cel scos din mediul respectiv.

Rep: Un copil abuzat, va abuza la rândul lui?

D.O: Agresivitatea ia proporții la maturitate în cazul copiilor abuzați. Ei vor agresa la rândul lor copiii, partenerii de viață, vor încerca să rezolve conflicte pe cale agresivă, și chiar vor dezvolta tendințe criminalistice. Copiii se pot transforma în tâlhari și infractori, violatori sau criminali ca urmare a agresiunilor fizice repetate la care au fost supuși în copilărie. Cu cât este mai agresat, brutalizat, terorizat sau bătut, cu atât va deveni o persoana mai agresivă și mai periculoasă la maturitate.

Rep: Siguranța copiilor în mediul online este unul dintre cele mai sensibile subiecte legate de securitatea informatică. Din păcate, mulți părinți fie nu știu cum ar trebui să-i protejeze pe cei mici de pericolele care pândesc în unele colțuri ale Internetului.

D.O: Părinții sunt primii care trebuie să acționeze pentru a face din calculator, smartphone sau tabletă și din Internet un loc mai sigur pentru copiii lor. În ziua de azi, fiecare copil are un telefon de pe care poate accesa internetul oricând, la orice oră, pentru jocuri, pentru a-şi face noi prieteni, adaugă persoane necunoscute în lista de prieteni, trimit informații personale unor necunoscuți, iau contact cu persoane pe care nu le-au cunoscut față în față. Acțiunile din mediul virtual se răsfrâng și asupra realității, existând foarte multe cazuri în care cei mici intră în contact cu persoanele necunoscute pe internet, se întâlnesc. Chiar și noi am făcut un astfel de studiu în care am antrenat părinții, cu acceptul și sprijinul lor, am încercat să vedem dacă copiii acestora ar merge sau nu la astfel de întâlniri, iar rezultatele nu au fost deloc îmbucurătoare. E foarte importantă prevenirea acestor evenimente, iar când vine vorba de evitarea unor pericole, primul pas este mereu conștientizarea lor. Sarcina principală o au părinții și o comunicare bună a acestora cu copiii.

Rep: Care este cea mai frecventă formă de abuz?

D.O: Cea mai frecventă formă de abuz și de violență asupra copiilor este neglijarea nevoilor fizice și psiho-emoționale ale copilului de către adultul responsabil de creșterea sa. Când vorbim de neglijare ne referim la cea alimentară, când copilul nu este hrănit corespunzător nevoilor sale, vestimentară, neglijarea igienei, medicală și cea educațională, adică neînscrierea copilului la unitățilede învățământ, lipsa preocupării părinților pentru stimularea intelectuală a copilului. Poate cea mai frecventă formă de neglijare este cea emoțională, adică lipsa atenției din partea adultului pentru copil, a contactelor fizice și a afecțiunii, iar abandonul reprezintă cea mai gravă formă de neglijare și abuz. La ora actuală avem câțiva copii cu vârste cuprinse între 6 -10 ani, frați, care nu știu să mănânce cu furculița, nu știu folosi lingura, nu știu să se spele, nu au fost la școală niciodată.

Rep: Cine poate sesiza un abuz?

D.O: Semnalarea suspiciunii sau a situaţiei de violenţă poate fi făcută de către copilul victimă sau de orice persoană care intră în contact cu acesta, în mediul familial, comunitar sau profesional, indiferent că este un părinte sau un alt membru al familiei, o rudă, un vecin sau un cunoscut al familiei, un martor. Numărul GRATUIT de telefon 0800800883- Telefonul copilului, poate fi apelat pentru a veni în ajutorul oricărui copil aflat într-o situație de risc. Organizația Salvați Copii, filiala Tîrgu Mureș, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și DGASPC Mureș sunt partenerii care ajută la soluționarea oricărui caz.