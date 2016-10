Tiki-taka cu aproape 20 de milioane de lei, în Consiliul Local Târgu-Mureş

Consilierii locali ai municipiului Târgu-Mureş au deblocat vineri, 21 octombrie, într-o şedinţă extraordinară de lucru, din bugetul local, o sumă cuprinsă între 18 şi 20 de milioane de lei, destinată finanţării activităţii a patru cluburi sportive din Târgu-Mureş, respectiv FC ASA 2013 (fotbal), BC Mureş (baschet), CS City Us (futsal) şi ACS Universitar (volei).

Prejudiciile cluburilor la bugetul local, recuperate

După aproximativ o oră de dezbateri, cu discuţii pe alocuri aprinse şi replici pro şi contra, aleşii locali au votat proiectul de hotărâre, însă nu în forma propusă iniţial, cu cinci articole, ci doar cu primele două articole din cele cinci, în care se ia act de informările făcute de respectivele cluburi şi de o notă a secretarului Primăriei municipiului Târgu-Mureş. „Punctele 1 şi 2 din proiectul de hotărâre vizau practic deblocarea unei situaţii existente cauzată până la urmă de nerecuperarea unui presupus prejudiciu pe care cluburile l-au avut la bugetul local. Prejudiciile au fost recuperate, n-am fost de acord nici atunci ca să se facă plăţi până nu se recuperează toate prejudiciile la bugetul local. Aceste plăţi au fost făcute şi practic astăzi am luat act că plăţile au fost făcute şi urmează să plătim sumele respective pe care le-am votat practic prin rectificarea bugetară din 30 august”, a explicat, la finalul şedinţei, social-democratul Sergiu Papuc, care a îndeplinit funcţia de preşedinte de şedinţă. „Am luat act că s-a recuperat prejudiciul cauzat bugetului local de către cluburile sportive şi la articolul 2 s-au deblocat sumele care au fost votate deja în şedinţa privind rectificarea bugetului din august”, a completat Sergiu Papuc.

Urmează „dezbateri transparente”

Practic, banii au fost deblocaţi, dar n-au fost, deocamdată, alocaţi celor patru cluburi sportive. „Eu am solicitat prin amendament să treacă printr-o procedură normală, să treacă prin comisii, să nu fie în regim de urgenţă, să fie dezbătute suficient, să se poată aduce explicaţii de către reprezentanţii cluburilor şi să adoptăm, totuşi, o conduită transparentă pentru că e vorba de sume importante de bani. De aceea am solicitat să vedem dacă aceste sume sunt justificate sau nu pentru că practic acest proiect a fost inclus pe ordinea de zi de pe o zi pe alta şi nu am avut timp suficient pentru a-l putea dezbate destul. Iniţiativa a existat din iulie, într-o altă formă, am şi spus în plenul şedinţei de Consiliu Local, dar eu consider că o etapă importantă este trecerea proiectului prin comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi fiecare comisie să îşi dea avizul, raportat şi în cunoştinţă de cauză”, a subliniat Sergiu Papuc.

13 voturi „pentru”, din 18

Proiectul a primit 13 voturi „pentru”, din partea următorilor consilieri locali: Bako Szabolcs (UDMR), Bakos Levente (UDMR), Theodora Benedek (PNL), Csiki Zsolt (UDMR), Pavel Dumitru (PNL), Ioan Fărcaş (PNL), Furo Judita (PNL), Kovacs Lajos (UDMR), Magyary Elod (UDMR), Dumitru Matei (PNL), Mozes Levente (UDMR), Sergiu Papuc (PSD) şi Sebastian Pui (PSD). De asemenea, au fost consemnate o abţinere – Vasile Miculi (PNL) – şi trei voturi „împotrivă”: Radu Bălaş (POL), Gyorfi Julia (POL) şi Hermann Mark-Christian (POL).

Au absentat de la şedinţă: Cristian Bratanovici (PSD), Daniela Ceană (PSD), Novak Csaba (UDMR), Peti Andras (UDMR) şi Radu Todoran (PNL).

Sumele propuse pentru cele 4 cluburi:

BC Mureş : 4.000.000 lei, plus criteriile de performanţă: 400.000 lei pentru locul 1, 300.000 lei pentru locul 2, 200.000 lei pentru locul 3 şi 100.000 lei pentru accederea în play-off.

ACS Universitar : 2.050.000 lei, plus criteriile de performanţă din sezonul 2015-2016.

CS City Us : 2.050.000 lei, plus 200.000 lei pentru participarea la UEFA Elite Round, plus criteriile de performanţă: 560.000 lei pentru locul 1, 400.000 lei pentru locul 2, 300.000 lei pentru locul 3 şi 200.000 lei pentru câştigarea Cupei României.