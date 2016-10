BC Mureș strânge rândurile pentru Liga Națională

În al doilea joc al grupei din Europe Cup la baschet masculin, BC Mureș Târgu-Mureș a suferit miercuri seara o înfrângere categorică în Lituania 99-61 (26-16, 35-10, 19-24, 19-11), în fața formației Vytautas Prienai-Birstonas. Cu câteva absențe importante în lot, Dalibor Djapa, Alhaji Mohammed, Polyák László și Tudor Bichiş, fără antrenorul Szászgáspár Barnabás, toți afectați de enterocolită, mureșenii nu avut nici o șansă în fața unei echipe alcătuită doar din jucători autohtoni, dar cu mare experimenţă în cupele Europene, ocupanta locului 5 sezonul trecut al unui campionat puternic.

Mureșenii au condus doar la începutul partidei, cu 2-0 și cu 4-2, după care gazdele au pus stăpânire pe joc, cu o apărare agresivă, lucru care a incomodat evident echipa mureșeană. Jocul din sfertul secund a curs practic într-o singură direcție și la pauza mare diferența era una la care soarta învingătoarei nu se mai putea pune (61-26).

Un sfert câștigat la reluare

După pauză gazdele au mai slăbit ritmul și „tigri” au reușit să câștige sfertul trei, dar în ultimul diferența a mai crescut cu câteva puncte. Este evident că formația lituaniană este prinicpala favorită la câștigarea grupei I, iar pentru locul secund BC Mureș urmează să lupte cu estonienii de la TLU/Kalev Tallin. Pe aceasta au învins-o pe teren propriu în primul joc din grupă și o vor întâlni în etapa viitoare. Aceasta va avea loc în data de 8 noiembrie, urmând ca mureșenii să încheie pe teren propriu cu lituanienii, în 16 noiembrie. Un rezultat bun pe terenul estonienilor le-ar aduce cu siguranță mureșenilor calificarea în faza următoare, unde se vor califica și 4 ocupante ale locurilor 3 din cele 10 grupe.

„Cred că principalul motiv al victoriei noastre a fost faptul că BC Mureş nu s-a prezentat cu cea mai bună garnitură. Pe de altă parte, ştiam că nu le place apărarea agresivă şi noi chiar asta am încercat să facem. Am pus presiune pe ei, am valorificat contraatacurile, ceea ce a dus la această diferență”, a declarat după joc Virgilijus Seskus, antrenorul principal al lituanienilor.

„Am pierdut deoarece Vytautas este echipa mai bună. Noi am încercat să schimbăm multe în acest joc, dar nu prea ne-a ieşit. Am început foarte moale partida şi nu i-am mai putut ajunge din urmă. În repriza secundă am jucat mai bine, apărarea a început să funcţioneze, dar deja era prea târziu” a spus antrenorul George Trif, cel care a însoțit echipa în Lituania.

Atenția la Liga Națională

Din păcate, pe lângă absențele aminitite, Lázár Lászlo s-a accidentat, dar se pare că nu este o accidentare gravă și mureșeanul poate fi recuperat până la următoarele partide, la fel cum se speră și revenirea celor absenți în jocul de miercuri.

După această lungă deplasare, BC Mureș revine acasă și își îndreaptă atenția spre partidele din Liga Națională, unde au obținut o singură victorie din 3 meciuri, în deplasarea de la Dinamo București. Până la următoarea confruntare din Europe Cup, „tigrii” vor susține jocurile din etapele 6 și 7. Prima va avea loc pe teren propriu, luni, 31 octombrie, de la ora 18.00, în compania formației BC Timișoara. Înaintea plecării în Estonia, BC Mureș va mai susține în 5 noiembrie întâlnirea din deplasare, la Olimpic Baia Mare.

Echipa bănățeană a câștigat 3 din cele 5 meciuri în această ediție și a fost mereu un adversar redutabil, având bilanțul total al întâlnirilor directe favorabil cu 15-12. Ultimele două întâlniri au fost câștigate în schimb de către mureșeni, ambele în sezonul regulat al campionatului trecut, 78-66 pe Bega și 92-88 pe Mureș. Aceste victorii veneau ca o revanșă a „tigrilor” după finala Cupei României pierdută în fața „leilor”, disputată la Pitești, încheiată 78-73, după prelungiri.