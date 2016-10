„Crimele Revoluției. Sângeroasa diversiune a KGB”, cu Cartianu și Ciocăzanu la Atelierul de cafea

Revista LitArt organizează o conferință pe tema evenimentelor din decembrie 1989 susținută de jurnaliștii Grigore Cartianu și Laurențiu Ciocăzanu. Evenimentul ”Crimele Revoluției. Sângeroasa diversiune a KGB” va avea loc duminică, 6 noiembrie 2016, de la ora 17:00, la Atelierul de Cafea, local situat în Piața Victoriei nr. 24.

„Autorii au cutreierat America și Europa în turnee de mare succes și vin la Tîrgu-Mureș aducând cu ei adevăruri istorice despre evenimentele din decembrie 1989 și evoluții revoluționare până în 2015. Conferința va fi însoțită de proiecția unor secvențe din filmul „Moartea Ceaușeștilor. Trei zile până la Crăciun”. La eveniment, veți putea achiziționa cele 7 cărți și filmul „Moartea Ceaușeștilor. Trei zile până la Crăciun”, din seria de autor Grigore Cartianu. Conferința va fi moderată de jurnalistul Adrian A. Giurgea, iar la final se va desfășura o sesiune de autografe”, anunță organizatorii pe pagina de facebook a evenimentului. Evenimentul este realizat cu sprijinul REEA. Accesul este liber.

Incursiune necruțătoare în trecutul recent al României

Conform descrierii de pe librărie.net, cu volumul „Crimele Revoluției”, Grigore Cartianu face o incursiune necruțătoare în trecutul României, investigând o galerie întreagă de diversioniști ai Revoluției: „Traian Băsescu, Ion Iliescu, Silviu Brucan, generalul Nicolae Militaru. Plus linia a doua: Cico Dumitrescu, Mihai Lupoi, Dan Martian, Alexandru Stark, Teodor Brates, George Marinescu. Plus generalii sovietofili reactivati de Militaru chiar în acele zile de foc. Plus zecile de mii de «turisti» sovietici aflati în misiune în România”, mărturisește autorul.

„Mă pasionează și trecutul, și prezentul în aceeasi măsură”

„Dacă m-aș ocupa doar de prezent, mi s-ar spune: vai de capul tău, nu ești în stare să elucidezi nici acum, dupa 21 de ani, misterele Revolutiei. Mă pasionează și trecutul, și prezentul în aceeași măsură. Atâta doar că de prezent se ocupă o armata de specialiști, iar de trecut – aproape nimeni. Și nu e vorba despre un moment oarecare din trecut, ci despre cel mai mare măcel din România ultimilor 50 de ani. Vă reamintesc cifrele reci din decembrie ’89: 1116 morți și aproape 5000 de răniți. O crimă în masă, comisă de ucigasi cu sânge-rece. Aceștia s-au folosit de fantoma lui Ceaușescu pentru a umple țara de cadavre. Scopul? Puterea. S-au cațărat pe cadavre ca să ia puterea”, susține Grigore Cartianu.