FOTO, VIDEO: Tradiţia Târgului de Crăciun continuă la „Butoiul Sasului”

Comunitatea din Găneşti, aşezare situată pe Drumul Judeţean 142, la aproximativ 6 kilometri de municipiul Târnăveni, a sărbătorit duminică, 27 noiembrie, cea de-a treia ediţie a Târgului de Crăciun „Christ Kindelsmarkt” la „Butoiul Sasului”. Evenimentul a fost organizat de Annemarie şi Erich Joachim Jikeli, proprietarii restaurantului „Butoiul Sasului”, în parteneriat cu Primăria şi Consiliului Local Găneşti, Parohia Reformată din Găneşti, Organizaţia de Femei din cadrul UDMR Găneşti şi compania germană Reinert şi va continua pe toată perioadă Adventului, în fiecare sfârşit de săptămână, între orele 16.30 – 20.00, până la sărbătoarea Crăciunului.

Soţii Jikeli, „inima şi sufletul” Târgului

Deşi domiciliaţi în Germania, în zona landului Bavaria, soţii Jikeli îşi petrec majoritatea timpului în comuna Găneşti, unde după cum mărturisesc se simt excelent. De aici şi până la ideea organizării Târgului de Crăciun a fost un singur pas, făcut cu optimism şi dragoste pentru comunitate. „Avem căsuţe cu lucruri făcute de mână şi de casă din Găneşti şi din satele din împrejurime, avem program artistic foarte frumos, în fiecare week-end, până la Crăciun, şi sper să continuăm cu succes mai mare de acum încolo. Eu şi soţul meu trăim de 30 de ani în Germania, în Bavaria, unde este o mare tradiţie aceste târguri. Întrucât şi mie îmi place lucrul de mână, am insistat să organizăm un eveniment de acest gen şi la Găneşti, să adunăm oamenii împreună. Comunitatea locală a răspuns foarte bine la ideea noastră. În primul an, nefiind cunoscut evenimentul, oamenii au fost poate mai retraşi, dar în acest an prezenţa e mult mai numeroasă, iar implicarea mai mare. Îmi doresc ca acest târg, ajuns în acest an la cea de-a treia ediţie, să devină o tradiţie pentru comunitatea din Găneşti”, a afirmat Annemarie Jikeli.

Modelul german, implementat la Găneşti

Membru în Consiliul Director al Clubului Economic German Braşov, Erich Joachim Jikeli s-a declarat mândru de tradiţia care se înfiripă încet-încet la Găneşti, după modelul evenimentelor similare care au loc în ţări precum Germania, Austria şi Elveţia. „Soţia mea a demarat proiectul, am sprijinit-o din toate punctele de vedere. Am primit un mare sprijin şi din partea comunităţii, din toate punctele de vedere, femeile s-au implicat foarte mult, la fel şi Primăria comunei Găneşti, iar oamenii vor să continuăm acest proiect. Ne mândrim cu acest eveniment, iar an de an interesul este tot mai mare pentru acest târg. Acest gen de proiect funcţionează de mulţi ani în Germania, Austria şi Elveţia, iar noi am încercat să implementăm ideea şi la Găneşti, unde lumea a primit în mod pozitiv iniţiativa”, a menţionat Erich Joachim Jikeli.

Susţinere din partea companiei Reinert

Şi în acest an, Târgul de Crăciun „Christ Kindelsmarkt” a beneficiat de susţinerea companiei germane Reinert, graţie căreia toţi copii din comuna Găneşti vor primi în acest an vizita lui Moş Crăciun. „Târgul este susţinut de Grupul Reinert, care are o fabrică şi la Braşov. Directorul general al Grupului nu a reuşit să vină acum, dar va veni în weekendul următor. În Germania s-a făcut o acţiune mare, în fabricile Reinert, unde muncitorii au făcut pachete care la sfârşitul săptămânii viitoare, în 4 decembrie, vor fi împărţite copiilor şi familiilor nevoiaşe”, a completat omul de afaceri german.

Eveniment unic pe Târnava Mică

Importanţa Târgului de Crăciun pentru coeziunea comunităţii din Găneşti a fost subliniată de primarul localităţii, Balog Elemer, care a transmis mulţumiri tuturor celor care s-au implicat în organizarea manifestării, atât copii cât şi adulţi. „Acum trei ani, când Annemarie şi Erich Joachim Jikeli au avut iniţiativa aceasta, noi ca Primărie şi Consiliu Local am reacţionat şi ne-am implicat, deoarece la ora actuală nu mai există vreun eveniment similar pe Târnava Mică. Pentru mine este foarte important că la aceste evenimente participă foarte mulţi copii care se adună nu numai din comuna noastră, ci şi din comunele din împrejurimi şi chiar din municipiul Târnăveni. Pentru mine, când într-o comunitate copii – şi nu numai – se adună împreună şi se simt bine împreună înseamnă foarte mult. Totodată, cu această ocazie transmit mulţumiri domnului Erich şi doamnei Annemarie, fiindcă au avut această iniţiativă. De asemenea, le mulţumesc tuturor organizatorilor care s-au implicat, şi aici amintesc Organizaţia de Femei UDMR din Găneşti, Biserica, grupul de dansuri şi toţi cei care aduc ceva în plus pentru acest târg de Crăciun”, a declarat Balog Elemer. „Cum la noi la reformaţi este perioada aceasta de aşteptare intitulată Advent, vreau să transmit tuturor locuitorilor din lume să aştepte ziua de Crăciun, când este Naşterea Domnului, precum şi multă sănătate, un Crăciun fericit, şi în noul an 2017 multă sănătate, răbdare şi putere de muncă. Cred că acest proiect poate fi amplificat, să îl facem mai mare. În primul an, au fost participanţi mai puţini, anul trecut au fost mai mulţi şi astăzi şi mai mulţi”, a adăugat primarul comunei Găneşti.

Sprijin din partea Organizaţiei de Femei

Un rol major în reuşita manifestării l-a avut şi Organizaţia de Femei din cadrul UDMR Găneşti, condusă de consilierul local Szentgyorgy Anna, a cărei implicare în diverse proiecte sociale este cunoscută şi apreciată pe plan local. „Mergem acasă la fiecare persoană vârstnică de 75 de ani, le ducem cadouri şi le urăm Crăciun Fericit. Anul acesta am pregătit peste 300 de asemenea pachete. De asemenea, cu ocazia sărbătorilor organizăm şi o masă festivă pentru vârstnicii care se pot deplasa la Butoiul Sasului. Sunt foarte mândră pentru că am o echipă foarte bună în spate, suntem 60 de femei care organizăm diverse evenimente şi pot întotdeauna să cer ajutorul şi sprijinul lor. Ne dorim să facem o tradiţie din acest Târg de Crăciun”, a declarat Szentgyorgy Anna.

Aşteptare şi speranţă, de Advent

Nu în ultimul rând, preotul reformat Szabo Istvan Janos a transmis câteva gânduri pozitive locuitorilor din Găneşti cu prilejul Adventului, perioadă caracterizată prin aşteptare şi speranţă în ajunul sărbătorii Naşterii Domnului. „Suntem foarte bucuroşi în Advent, obicei care se regăseşte şi la noi, nu numai în occident. Acest obicei este un prilej foarte bun ca toate comunităţile să se implice. Şi în biserica noastră, începând cu copii, până la corul copiilor, corul tinerilor şi corul femeilor adulte, toată lumea poate să participe. Deja de câteva săptămâni copii noştri fac pregătiri, nu numai în privinţa cântecelor şi a serbării, ci au confecţionat diverse obiecte din lemn, cu diferite motive de Advent”, a spus preotul reformat Szabo Istvan Janos.

Feerie de lumini, cântece şi dansuri

În spaţioasa curte a restaurantului „Butoiul Sasului”, vizitatorii Târgului de Crăciun au fost întâmpinaţi de strălucirea a şase căsuţe cochete, „îmbrăcate” cu luminiţe şi ornamente de Crăciun, iar oferta a constat în produse artizanale confecţionate de copii, dar şi de adulţi, precum şi în produse tradiţionale, ecologice.

De asemenea, programul pregătit de organizatori a fost la înălţime, evoluţia artiştilor de la Fanfara din Târnăveni, Corul copiilor de la Biserica Reformată din Găneşti, Corul Magveto din Găneşti, Frisskarezok – grupa mică şi grupa mare a Ansamblului de dansuri populare fiind răsplătită de spectatori cu aplauze generoase.

Programul Târgului de Crăciun din următoarele săptămâni:

Sâmbătă, 3 decembrie:

– Corul Magveto din Găneşti

– Fanfara din Târnăveni

– Ansamblul de dansuri „Junii Târnavei” din Târnăveni

Duminică, 4 decembrie:

– Corul de copii Târnăveni şi părintele Velcherean

– Orchestra Bisericii Reformate din Găneşti şi Ceuaş

– Dansuri populare Kokenyes

– Balog Zoltan – program de colinde de Crăciun

Sâmbătă, 10 decembrie:

– Fanfara din Târnăveni

– Corul Şcolii Speciale din Târnăveni condus de Bataki Monica

– Keszeg Ferenc şi Corul Evanghelic

Duminică, 11 decembrie:

– Prăjituri de Crăciun preparate de trei grupuri de copii

Sâmbătă, 17 decembrie:

– Dansuri populare cu Junii Târnavei din Târnăveni

– Fanfara şi corul baptist din Târnăveni

– Corul Credo dirijat de Carmen Gogan

– Corul de copii dirijat de Czirmai Gyongyi

Duminică, 18 decembrie:

– Corul Şcolii din Găneşti

– Corul din Ceuaş

– Fanfara din Târnăveni

– Dansuri populare maghiare Kokenyes

Text şi foto: Alex TOTH