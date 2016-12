Ioana Șulea: „Am lucrat în echipă, vom sărbători acasă succesul”

Târgumureșeanca Ioana Șulea, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Universitar Târgu-Mureș a cucerit sâmbătă seara medalia de aur la secțiunea bikini fitness, categoria juniori +166 cm, din cadrul Campionatelor Mondiale de culturism și fitness disputată în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane. Sportiva antrenată de Sebastian Popovici și Dumitru Cheteleș a avut un an 2016 de excepție.

Campioană europeană și medaliată cu bronz la Mondialele de anul trecut, din San Salvador (Spania), a mai obținut în acest an o medalie de argint și una de bronz la „Arnold Classic Europe” de la Barcelona, cel mai puternic concurs privat din lume, plus alte două medalii de bronz la Grand Prix-ul EWLS de la Praga, un alt concurs de înalt nivel mondial.

Ioana urma să se întoarcă în țară abia miercuri, dar am reușit să o contactatez pe drum și a răspus cu multă amabilitate, de pe aeoroportul din Madrid.

„Am muncit din greu pentru aceste rezultate și am reușit să câștig titlul suprem. Sunt Campioană Mondială la Bikini Fitness, titlul mult dorit, pe care mi l-am adjudecat în Santo Domingo. A fost speranța mea cea mai mare. Sincer, n-am crezut că voi reuși. Aveam la un moment dat speranțe de a ajunge pe podium, dar m-am autodepășit. Am scris istorie pentru România, cucerind a 7-a medalie internațională. Aș putea spune că pentru mine a fost un an de AUR, cu 12 luni în care am cucerit 7 medalii internaționale: 2 de aur, 1 de argint și 4 de bronz, la care am mai adăugat și 2 titluri de Campioană Națională, la juniori și seniori. Ca români, nu am avut niciun tratament diferențiat, nici înainte, nici după ce mi s-a acordat titlul. Am fost o echipă care și-a făcut treaba și am reușit împreună. Rezultatul este peste așteptări, dar vom sărbători acasă succesul. Sunt foarte mândră”, au fost cuvintele tinerei campioane mondiale.

Păstrarea titlurilor, principalul obiectiv al Ioanei

În legătură cu planurile de viitor, Ioana Șulea își dorește o „minivacanță”, urmată de pregătiri pentru un nou an, în care obiectivul principal ar fi păstrarea titlurilor dobândite cu multă trudă. „Cred că după un an foarte solicitant, primul lucru ar fi să-mi iau o minivacanță, evident cu antrenamente, dar mai ușoare. Participarea la asemenea competiții presupune multe sacrificii. Îmi propun pentru anul viitor păstrarea titlului european cucerit în Spania, dar și cel mondial, care se va disputa în premieră pentru România, în luna noiembrie, la Bistrița”, a adăugat pentru cotidianul Zi de zi proaspăta campioană mondială.