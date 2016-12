Dan Alexa a părăsit ASA

După ce a preluat o echipă cu mari probleme și s-a străduit din răsputeri să obțină rezultatele care să mențină echipei șanse de salvarea de la retrogradare, dar rezultatele au fost mult sub nivelul așteptărilor unora, Dan Alexa poate fi considerat antrenorul cel mai longeviv la cârma echipei de fotbal ASA Târgu-Mureș, comparat cu rezultatele. După disputarea ultimei partide din anul 2016, conducerea clubului ASA și antrenorul Dan Alexa au ajuns joi la un acord amiabil de încetare a relațiillor contractuale. „De astăzi nu mai sunt antrenorul echipei ASA Târgu-Mureș. În urma unei discuții purtate astăzi cu reprezentanții conducerii clubului am decis, pe cale amiabilă, încetarea înțelegerii avute. Țin să le mulțumesc pe această cale domnilor Maior, Chertes și Stanciu pentru sprijinul pe care l-am găsit la dânșii. În toată perioada petrecută la Târgu-Mureș am simțit suportul lor, am un respect deosebit pentru acest lucru. Țin să le mulțumesc jucătorilor pentru atitudinea avută pe parcursul acestui campionat, chiar dacă știm cu toții că au fost momente grele. Au dat tot ce au putut. Țin să le mulțumesc suporterilor târgumureșeni pentru că au fost aproape de echipă, am simțit căldura și suportul lor. Mi-am făcut prietenii care vor dăinui o viață. Am respect pentru tot ceea ce înseamnă ASA Târgu-Mureș. Decizia mea vine din motive personale și am considerat că este mai bine să se întâmple în acest moment. Sunt convins că acest club se va salva, cei care conduc destinele echipei vor reuși acest lucru. Atâta timp cât există motivație, ASA are o șansă importantă. Plec cu regret, pentru că m-am legat sufletește de Târgu-Mureș și cine știe, în viața asta, dacă ar fi să mă întorc, o să o fac cu mare drag. La final, numai de bine pentru tot ce înseamnă ASA, Târgu-Mureș și suporteri. Le mulțumesc tuturor”, au fost cuvintele lui Dan Alexa la despărțirea de ASA.