O iarnă de răscruce pentru ASA

Liga I de fotbal și-a tras cu greu cortina în ceea ce privesc disputarea meciurilor din 2016. Cu terenuri desfundate, înghețate, cu echipe care nu au sisteme de încălzire, sau nu le pun în funcțiune din cauza costurilor mari, cele 21 de etape au fost „condimentate” în luna decembrie cu meciurile din „optimile” Cupei României și semifinalele Cupei Ligii. Un final de an în care reprezentativa României a ieșit pe ușa din dos de la turneul final al Europenelor, în care campioana Astra Giurgiu, cu un picior în groapă, a reușit calificarea în primăvara europeană, dar ocupă un loc ce nu le asigură participarea în play off și nu se știe cum vor continua campionatul, sau cu cine. Cei considerați valorile echipei au plecat sau vor pleca, la fel și antrenorul Marius Șumudică. Cei care au plecat încă înainte de încheierea sezonului, De Amorim și Alibec sunt la Steaua, singura care și-a permis transferuri spectaculoase, care nu are probleme serioase financiare, dar care ratează obiectiv după obiectiv. Au ratat calificarea în grupele Champions League, dar și în primăvara europeană în Europa League, a fost eliminată din Cupa României de divizionara secundă CS Mioveni, este aproape eliminată din Cupa Ligii după 1-4 cu Dinamo în turul semifinalei și a fost detronată din fotoliul de lider de Viitorul „regelui” Gică Hagi.

La cei săraci, nimeni nu trage

„Liga insolveței”, cum a fost numit campionatul de fotbal din România alunecă în continuare la vale. Al doilea sezon cu doar 14 echipe și turnee play off și play out a început cu mai multe echipe aflate în insolveță, fără drept de participare în cupele europene și o echipă venită din play out care a participat în Europa League, cu o echipă retrogradată reprimită în locul alteia, falimentată (ACS Poli Timișoara în locul Rapid București), dar și cu trei echipe pornite cu penalizări. ACS Poli, CFR Cluj şi ASA Tg. Mureş au avut din start cu câte şase puncte penalizare pentru nerespectarea criteriilor de licenţiere, retrogradata ACS Poli a mai primit alte opt puncte de penalizare pentru neîndeplinirea baremului de play-out în ediţia 2015-2016. După încheierea jocurilor din acest an, ASA a mai fost lovită o dată, posibil chiar de două ori. A fost penalizată cu alte 3 puncte, alături de Pandurii Târgu Jiu și Gaz Metan Mediaș, pentru datoriile pe care le au către alte cluburi sau jucători. De această penalizare poate scăpa Gaz Metan, care figurează cu o datorie de 90.000 de euro către Cernomoreţ Burgas, însă clubul din Bulgaria a intrat între timp în faliment, astfel încât medieșenii pot să fie absolviți de sancțiune. Pandurii şi ASA au primit sancţiunea pentru restanţele pe care le au către jucători şi angajaţi, decizie care mai poate fi atacată doar la TAS. Cele două așteaptă și decizia finală în legătură cu meciul direct de la Târgu-Mureș, în care gorjenii nu s-au mai prezentat pentru a disputa repriza secundă, la scorul de 2-0 pentru ASA. Conform regulamentelor, decizia ar trebui să fie omologarea partidei cu 3-0 pentru mureșeni, dar după felul în care funcționează forurile fotbalului românesc se poate aștepta și la rejucarea partidei. Așadar, ASA, fără cele 3 puncte cu Pandurii și alte 3 de penalizare trece pe ultimul loc și nu se știe cu cine va mai continua, dacă acest lucru va mai fi posibil. Primul pas pentru scurta pauză de iarnă ar fi, după ieșirea din criza profundă, numirea unui antrenor, pas tocmai făcut prin aducerea lui Ilie Stan. A urma alcătuirea unui lot care să încheie campionatul. Despre salvare aproape că nu se mai poate vorbi, doar de la faliment.

Clasamentul real după cele 21 de etape arată în felul următor:

Viitorul Constanța 21 13 3 5 29-19 42 Steaua București 21 12 4 5 27-16 40 CS U Craiova 21 11 4 6 28-21 37 Gaz Metan Mediaș 21 10 7 4 33-21 34* Dinamo București 21 9 5 7 33-28 32 CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30** Astra Giurgiu 21 8 5 8 21-25 29 FC Botoșani 21 7 4 10 25-25 25 Poli Iași 21 7 4 10 22-23 25 FC Voluntari 21 7 4 10 27-29 25 Pandurii Tg. Jiu 20 6 6 8 22-29 21* Concordia Chiajna 21 4 5 12 11-26 17 ACS Poli Timișoara 21 6 4 11 21-34 8**** ASA Tg. Mureș 20 4 3 13 16-33 6***

* Penalizare cu 3 puncte

** Penalizare cu 6 puncte

*** Penalizare cu 9 puncte

**** Penalizare cu 14 puncte