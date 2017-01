Scrisoare din Irlanda. „Copiii niciodată uitați ai României”

Vă scriu în numele COPIILOR ADOPTAȚI din România în străinătate care acum sunt în căutarea familiilor lor din țară. Doresc să vă prezint următorul material cu speranța că şi dumneavoastră vă veţi implica pentru a-i ajuta pe acești tineri care se luptă în tăcere să-și îndeplinească acest vis.

Vă rugăm să publicați și să spuneți cititorilor dumneavoastră despre această pagină Facebook „The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodată uitați ai României”.

Pagina FACEBOOK „The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodată uitați ai României a fost creată pe 24 ianuarie 2015 de către Ileana Cunniffe Baiescu, o româncă din judeţul Buzău, stabilită în Irlanda din 1996. Această pagină a fost creată cu speranţa de a-şi îndeplini un vis important: găsirea fratelui Marin Constantin Victor, dat în adopţie internaţională. După mai mulţi ani de căutări și fără niciun rezultat, Ileana a avut ideea să transfere căutările pe reţelele de socializare. Așa spera să-și găsească fratele prin conectarea cu cât mai mulți tineri adoptați din România în diferite ţări ale lumii. Cu puţin efort a descoperit existența multor pagini, grupuri şi profile ale acestor tineri adoptaţi. Între ei subiectul principal de discuție era căutarea familiilor lor biologice. Așa a început fenomenul prin care Ileana a fost solicitată să-i ajute pe cei care doreau să ia legătura cu cei de acasă. Fiecare venea cu povestea lui de viaţă, cu visurile pentru care se lupta, cu întrebările la care căuta răspunsuri, cu toate curiozităţile pentru a afla mai multe despre familiile lor. Foarte repede vestea a circulat și astfel pagina, Copii niciodată uitaţi ai României, a ajuns să fie o punte de legătură între tinerii adoptaţi și familiile din ţară.

Pagina a devenit una dintre cele mai cunoscute şi solicitate de acești tineri dar şi de familiile si rudele copiilor adoptați aflaţi în căutarea lor. În aproape doi ani de activitate au fost înregistrate aici peste 500 de cereri de căutări de familie din partea tinerilor, dintre care 150 de familii din România care sunt în căutarea copiilor dați spre adopție. Activitatea principală a paginei este să-i ajute pe cât mai mulți copii adoptați din România să-şi găsească familiile.

Din păcate, pagina nu poate să ajute sau să susţină sutele de familii în căutarea copiilor lor adoptati. Totuși, păstrează numele copiilor căutați și numai în cazul în care aceștia se adresează paginii vor fi ajutaţi să intre în legătură cu familiile lor. În faţa acestui număr mare de cereri s-a constituit progresiv un mic grup de voluntari şi translatori care asistă tinerii în căutarea familiilor şi reuniunile cu familiile lor. Până în prezent, voluntarii paginei de comunitate Facebook au ajutat la găsirea a 154 de familii.

Aceste reuniuni frumoase nu ar fi putut să fie realizate fără implicarea multor oameni cu suflet deosebit sau fără minunaţii membri ai paginei de comunitate, care acum a ajuns la peste 6.600.

Chiar dacă s-a progresat, mai e foarte mult de lucru, deoarece aproape în fiecare zi ajung noi solicitări. Fiecare poate să devină actor și să ajute în limita timpului său disponibil făcând cunoscute postările de pe pagină, angajându-se în căutarea familiilor din zona în care locuiesc, ajutând familiile celor găsiți să comunice pe internet dacă aceștia nu au posibilitate sau nu sunt încă familiarizaţi cu tehnologia, ajutând la traduceri, dacă cunosc o limbă străină etc.

Împreună unindu-ne forţele putem să aducem o rază de speranţă și bucurie celor care ne cer ajutorul. În numele tinerilor, ţinem să mulţumim tuturor care ne-au fost alături pe parcursul acestor doi ani şi invităm cu mult drag cât mai mulți colaborarori, voluntari, translatori şi prieteni să ni se alăture.

Vă dorim tuturor SĂRBĂTORI SFINTE ŞI FERICITE.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați pe Facebook adminii paginei copiilor adoptați, The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, profilul Facebook: Ileana Cunniffe Baiescu sau pe adresa de email: theneverforgottenrchildren@yahoo.ie.

Foto: Pagina de FB a comunității The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României