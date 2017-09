Fotoreportaj: Ziua Comunei Cristești, piatră de temelie pentru comunitate

Primăria comunei Cristeşti şi Asociaţia Organizatorilor de Eveniment din România a organizat sâmbătă, 2 septembrie, prima ediţie a Zilei Comunei Cristeşti, pe terenul situat pe strada Şcolii, lângă Grădiniţa din Cristeşti. Încă de dimineață locuitorii comunei au admirat defilarea bicicliștilor care au traversat localitate de la sediul Primăriei Cristești spre scena de lângă Grădiniță.

Deschiderea oficială alături de oficialități și invitați

Câteva sute de persoane au luat parte, în prima parte a zilei, la deschiderea oficială a evenimentului. La ora 11.00, pe scenă au urcat primarul comunei, doamna Kovacs Edit, viceprimarul Anghel Chiorean, o parte dintre consilierii locali, reprezentanți ai Instituției Prefectului – Judeţul Mureș, Consiliului Județean Mureș și ai unei localități înfrățite din Ungaria, alături de preoți ai tuturor confesiunilor religioase din comună.

”Cred că nimeni nu poate nega că spiritul și sufletul unei comunități dau viață și valoare unei comune. Nu ne place să recunoaștem că în comuna Cristești comunitatea locală s-a destructurat de foarte multă vreme, iar o comună care nu-și cunoaște valorile, istoria, pietrele de temelie își pierde orientarea în dezvoltare. Știu că o comunitate nu poate fi creată în mod artificial. În schimb, poate fi motivată prin organizarea și desfășurarea unor astfel de evenimente. Această primă ediție apare ca o piatră de temelie, ca o primă oportunitate prin care această colectivitate poate începe să se autoformeze, unde locuitorii se pot cunoaște mai bine între ei, petrec o zi împreună și de ce nu se pot așeza la aceeași masă indiferent de orice tip de apartenență. În alcătuirea programului de astăzi am pus accentul pe prezentarea talentelor locale. Pe parcursul identificărilor acestora am făcut o mare descoperire. Pe lângă potențialul economic, comuna noastră are și un bogat potențial uman. Mulțumesc din suflet echipei de organizare și tuturor celor care au contribuit la acest eveniment”, a afirmat primarul Kovacs Edit.

Cuplurile ”de aur”, premiate de autorități

După deschiderea oficială a avut loc premierea cuplurilor „de aur” din localitate, care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie. Cuplurile de vârsnici au primit o recunoaștere a unor căsnicii de lungă durată, prin diploma primită din mâinile primarului și a viceprimarului, care a fost și inițiatorul evenimentului. Cel mai longeviv cuplu a avut nu mai puțin de 73 de ani de căsătorie, fapt care a adus aplauzele celor prezenți.

Valorile locale, apreciate la adevărata valoare

Pe scenă au urcat trupa de dansatori copii coordonaţi de Carmina Suciu, trupa de dansatori Kakasmandikó şi trupa de dansatori Tipegők care au încântat publicul cu dansurile și atitudinea dezinvoltă. Koncz Attila, sportiv locuitor al comunei Cristești – campion european de kickbox a vorbit celor prezenți despre modul în care se poate face performață și despre sacrificiile vieții de sportiv. Au mai făcut demonstrații de lupte sportivii de la CS Tornado Taekwondo, cu promisiunea că vor înființa în Cristești un club sportiv. Programul zilei a mai conţinut concursuri de gătit gulyas, campionat de şah şi table, tombolă, expoziţia de icoane „Lumina Crucii” (în incinta şcolii), un meci amical de fotbal între echipa locală şi echipa consilierilor locali. Seara pe scenă au urcat artiști precum Ionuţ Lincă, Emil Moldovan, Ansamblul de dansuri populare din Ungheni condus de Titi Boantă, trupa de dansatori Bekecs, Vlad Maşca, Luiza Zan, Jakab Csaba, formaţia Vecker şi Kiss Attila Band.

Ionel ALBU