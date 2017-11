Yuppi Camp, o poveste frumoasă care continuă

Share



Peisajele superbe, momentele speciale care transformă un banal răsărit sau apus în magie, muzica încântătoare care transformă locurile într-o lume a libertății, râsete de copii și adolescenți, lipsa gadget-urilor și comunicarea prin viu grai, eliberarea de griji și umplerea bateriilor. Pe scurt, acestea sunt valorile care au însuflețit în acest final de săptămână un grup de 15 voluntare ale Asociației ”Mișcare pentru tabără”, sau cum sunt mai bine cunoscuți, Yuppi Camp.

Donații și experiențe

Fetele, eleve, studente sau tinere angajate în diferite domenii, au organizat și în acest an un târg caritabil în spațiul oferit de cafeneaua G Café. Timp de două zile, inițiatoarele au expus aici cele mai bune obiecte de îmbrăcăminte la care au putut renunța și i-au așteptat pe cei interesați de acestea, în schimbul unei donații. S-a ridicat târgul la nivelul așteptărilor? Fetele consideră că da. ”Deși suntem un pic obosite acum, e un sentiment foarte plăcut să constați că ceea ce faci are un scop și o finalitate clară. În primul rând, noi am inițiat acțiunea pe principiul că fiecare bănuț contează. În plus, cei interesați au fost destul de mulți. Din această experiență am învățat multe și știm ce va trebui să îmbunătățim edițiile viitoare”, a declarat Miklos Dorottya, una dintre voluntare.

Taberele Yuppi au loc la Șăulia de Câmpie, de patru ori pe an. În fiecare an, sute de copii bolnavi de diabet și de cancer ajung în aceste tabere gratuite, grație acestei acțiuni și a altora asemănătoare.

Prin ce se diferențiază taberele Yuppi?

Tabăra Yuppi este singura organizație din România care folosește metoda inovatoare a terapiei prin experiență, sau a recreerii terapeutice. Dacă pentru un adult diagnosticul unei boli cronice este greu de acceptat, pentru un copil este mult mai dificil. La aflarea veștii că are diabet sau cancer, copilul are tendința de a se izola și de a se vedea pe sine doar din perspectiva de pacient, și se va gândi doar la cât de multe trebuie să renunțe. Aici intervin aceste tabere, planificate, organizate și coordonate de voluntari tineri și dedicați, medici, fizicieni, informaticieni, filosofi, jurnaliști, coordonatori de proiecte sau ofițeri, uniți prin entuziasm, profesionalism şi dorința de a se juca. ”Asta ne dorim. Să-i ajutăm să uite barierele impuse de boală. Să se bucure de copilărie, să încerce toate activitățile, să vâslească, să călărească, să cânte și să picteze. Totul într-un cadru sigur și asistați de o mulțime de voluntari. Este uimitor să vezi cât de mult se schimbă copiii pe parcursul taberei. Pentru mulți dintre ei este prima despărțire de familie, prima tabără, sunt speriați. Pe parcurs devin degajați și constatăm cât sunt de puternici și deschiși la nou. Fericirea lor mă umple de energie”, a recunoscut Dorottya.

Cei care au ratat târgul caritabil din noiembrie, se pot implica oricând pe parcursul anului, fie ca voluntar, fie ca donator. Detalii despre aceste posibilități pot fi găsite pe site-ul organizației.

Edith VEREȘ