INTERVIU. Paula Seling a susținut un recital de pricesne la Târgu-Mureș: „A cânta această muzică e cu adevărat o înălțare”

Share



Anul acesta, 1 aprilie nu a fost numai Ziua Păcălelilor, ci, pentru creștini-ortodocși, a reprezentat în primul rând ziua Floriilor, care anticipează Săptămăna Mare și cel mai important eveniment al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos.

Enoriașii care au fost prezenți la Catedrala Învierea Domnului s-au putut delecta la finalul slujbei de Florii cu un recital de muzică religioasă a îndrăgitei soliste Paula Seling. Cântăreața a răspuns afirmativ invitației lansate de către Primăria Târgu-Mureș, iar apariția ei a fost apreciată de publicul de toate vârstele, care a filmat și fotografiat momentul muzical de aproximativ 40 minute, aplaudând la final cu entuziasm. Cei mai îndrăzneți au abordat-o pe frumoasa artistă și au felicitat-o, lăudat-o, pupat-o și s-au pozat alături de ea.

Paula Seling crede că muzica nu are neapărat puterea de a restabili legătura omului cu Divinitatea, dar că o apropiere se poate produce, însă totul „Depinde foarte mult de cântăreț și de cuvintele pe care le spune, dar depinde foarte mult și de fiecare dintre noi, dacă le lăsăm să ne pătrundă sau nu”. Solista, originară din Baia Mare, a răspuns la câteva întrebări adresate în ton cu atmosfera festivă a Sărbătorilor Pascale.

Reporter: Care este sentimentul pe care îl aveți când cântați într-o biserică? Vi se întâmplă des să susțineți recitaluri în astfel de locuri?

Paula Seling: Cu mare bucurie vă spun că în ultima perioadă mi s-a întâmplat mai des. Pentru mine e cel puțin cu la fel de multă bucurie ca și a celor care ascultă cu sufletul ceea ce cânt. A cânta această muzică e cu adevărat o înălțare a stării mere și e atâta bucurie și atâta emoție, încât uneori efectiv nu pot să mă abțin și mi se întâmplă să plâng la melodiile respective, cum mi s-a întâmplat și astăzi, de fapt. A fost o stare și o emoție deosebită aici, în biserică.

Rep.: Ne puteți spune câteva cuvinte despre melodiile pe care le-ați cântat astăzi? Fac parte dintr-un album?

P.S.: Da, e un album de pricesne, de cântece sfinte pe care le-am oferit publicului de prin 2008, pentru download complet gratuit. Oricine a putut să îl downloadeze, pentru că am considerat că nu pot să pun în vânzare acest album, chiar dacă am muncit la el și ca orchestrație și ca ore de studio. Am considerat că e o formă de rugăciune și am oferit acest album gratuit. Acum, se regăsesc aceste cântece și pe canalul meu YouTube și, cine vrea, poate să le asculte. Este un album întreg pe care l-am făcut pentru că aveam și eu nevoie de el, și se numește „La umbra crucii tale”.

Rep.: Ce valoare au pentru dumneavoastră Sărbătorile de Paști?

P.S.: Este sărbătoarea înnoirii noastre, reprezintă o nouă șansă, când Iisus Hristos s-a dăruit pentru sufletele noastre. Înseamnă că noi avem șansa să ne schimbăm, să ne luminăm, să fim iertați, să fim mântuiți, și e o șansă extraordinar de importantă. Cu atât mai mult, în această săptămână, ca orice creștin ortodox, eu sunt foarte pătrunsă de Postul Sfintelor Paști și, mai ales, de Săptămâna Mare, care începe o dată cu Floriile când, din punct de vedere istoric, s-au întâmplat atât de multe lucruri.

Rep.: Le puteți transmite cititorilor un gând cu ocazia Sărbătorilor de Paști?

P.S.: Sigur. Le doresc Sărbători minunate, le doresc să fie bucuroși, să aibă parte de toate lucrurile de care au nevoie pentru sufletul lor, fiindcă e important să întâmpini întâmplările de care ai nevoie pentru a învăța ceva din ele. Cum spuneam și în cântecul „O fată cu un pian”, „Viața asta e o școală în care dacă vrei / Pășești în rând cu îngerii și înveți să fii ca ei”. Le mai doresc să fie cu cei dragi, care să le fie mereu alături și să nu uite niciodată că acolo, sus, cineva îi iubește.

A consemnat Andrei VORNICU