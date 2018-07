O companie surpriză și TAROM, doi noi operatori la Aeroportul Tîrgu Mureș

Share



Compania ungară Wizz Air operează, momentan, două curse de pe Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureș – Dortmund și Memmingen -, iar Corendon Airlines – un zbor săptămânal dus-întors dinspre și spre Antalya – Turcia. Însă ce mai urmează?

Bineînțeles că ne bucurăm că s-au reluat cursele pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, însă acum investiția trebuie să înceapă să fie amortizată, iar una dintre modalități este atragerea unor companii aeriene vechi și noi, precum și diversificarea curselor aeriene a celei deja revenite – Wizz Air.

Un obiectiv deja prioritar atât al proprietarului aeroportului, cât și al conducerii regiei, după cum au punctat la conferința de presă din 6 iulie care a avut loc în preambulul vizitei de lucru desfășurate în hangarul din vecinătatea pistei de aterizate – decolare.

“Vom face tot posibilul să dezvoltăm acest aeroport și ne concentrăm eforturile de aici încolo pentru a atrage cât mai multe curse, pentru a putea discuta cu cât mai mulți operatori ca să avem foarte multe destinații. Una dintre destinațiile foarte importante este capitala, este Bucureștiul, unde am dori să ajungem chiar zilnic”, a menționat, de altfel, Péter Ferenc.

Iar vestea bună este că e posibil ca din această săptămână să fie anunțat un nou operator aerian.

“Desigur, în tot acest timp am ținut legătura cu operatorii cu care am avut până acum orice fel de colaborare, dar am încercat să contactăm și să ținem legătura și cu alți operatori aerieni. Pot să vă spun că la momentul actual suntem cel mai aproape de a semna un nou contract cu un operator care nu ne permite încă să spunem ceva, dar eu sper că foarte repede, adică sper că săptămâna viitoare (n.red. aceasta) să avem posibilitatea să anunțăm o cursă foarte importantă, probabil foarte așteptată de târgumureșeni și de locuitorii din județul Mureș și după aceea și alte destinații și cu alți operatori”, a subliniat Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului “Transilvania” Tîrgu Mureș.

Negocierile nu par să fi fost ușoare, deoarece operatorii aerieni au dorit să fie siguri că pista va fi funcțională înainte să se angajeze că vor introduce curse de la Tîrgu Mureș.

“Nu toți și-au asumat acest risc pe care și l-au asumat acești doi operatori aerieni, adică și-au pus în vânzare biletele de anul trecut pentru o dată care, din păcate, nu era foarte certă, ne-am legat de o durată a contractului de execuție și au mers pe încredere. Majoritatea companiilor aeriene ne-au spus să așteptăm momentul deschiderii. Vă pot spune că nu prea au avut încredere că anul acesta vom deschide aeroportul, i-am luat prin surprindere și sper că și ei ne vor lua prin surprindere și vor veni sau reveni foarte repede pe aeroportul din Tîrgu Mureș”, a mai menționat Peti Andrei.

Revine TAROM din august?

Un alt operator aerian care ar putea reintroduce spre aeroportul de la Vidrasău este compania națională TAROM, aflată sub tutela Ministerului Transporturilor.

„Am discutat cu conducerea TAROM, a spus că a luat în calcul această variantă și speră ca, probabil, în jurul datei de 1 august să reia zborurile din zona aceasta, urmând să își modifice planurile de zbor pentru că sunt deja făcute pentru perioada de vară. Ei speră să lege Tîrgu Mureș de Oradea din câte am înțeles”, a declarat Ion Iordăchescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Momentan, de pe Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureș sunt operate cinci curse – una săptămânală dinspre și spre Antalya, pe care compania Corendon Airlines o va menține până la sfârșitul lunii septembrie, și două pe săptămână către Dortmund și Memmingen, zboruri ale Wizz Air.

Din 17 septembrie, Wizz Air va relua zborurile către Londra Luton, iar din 20 septembrie către Budapesta.

Ligia VORO