Campania „Şi tu poţi fi părinte de profesie” continuă!

Share



Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş anunţă continuarea campaniei „Şi tu poţi fi părinte de profesie”, care are ca obiectiv promovarea profesiei de asistent maternal profesionist. Noutăţi despre această importantă campanie au fost prezentate joi, 6 septembrie, cu ocazia unei conferinţe de presă organizată la sediul DGASPC Mureş, la care au participat Elida Maria Deak – director general adjunct, Doru Constantin – purtător de cuvânt, Ramona Fulop – asistent maternal profesionist din localitatea Acăţari şi Klara Iuoraş – asistent maternal profesionist din localitatea Luduş.

Program demarat în anul 1999

În judeţul Mureş, programul de asistenţă maternală profesionistă a demarat în anul 1999, iar în prezent în cadrul DGASPC Mureş îşi desfăşoară activitatea 236 de asistenţi maternali profesionişti care îngrijesc 426 de copii, din care 111 sunt adoptabili, iar 55 au un grad de handicap.

„În acest sens, persoanele care au nevoie de un loc de muncă la domiciliul lor, care doresc să îngrijească un copil sau chiar doi, cu vârsta între 0 şi 7 ani, au o familie, au experienţă de părinte, sunt sănătoase, deţin o locuinţă proprietate personală corespunzătoare, nu au cazier judiciar, pot avea această profesie de asistent maternal profesionist în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Ceea ce trebuie să facă persoanele doritoare este să solicite informaţii de la serviciul nostru de specialitate, respectiv Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă, la numărul de telefon 0265-213.512 sau la sediul nostru de pe strada Trebely 7. Ele vor depune o cerer ede evaluare, vor beneficia de informare privind profesia, vor urma un proces de evaluiare psihologică şi socială, vor depune documentele enumerate anterior, care atestă starea de sănătate, respectiv situaţia materială şi starea locuinţei, şi vor participa la un curs de pregătire în domeniu. După ce acest curs va fi absolvit, vor putea fi angajaţi ai instituţiilor noastre şi vor putea primi copii în plasament, bineînţeles cu contract de muncă”, a declarat Doru Constantin.

Alternativă de tip familial la alte servicii sociale

Potrivit informaţiilor furnizate de Elida Maria Deak, programul de asistenţă maternală profesinistă este o alternativă de tip familial faţă de celelalte servicii sociale existente la nivelul judeţului Mureş.

„Este unul din cele mai eficiente serivicii sub aspectul evoluţiei copiilor, a dezvoltării lor, şi a finalităţii planului de viitor. Anual, noi aveam circa 50 de copii care intrau în sistemul de protecţie a copilului, respectiv asistenţă maternală. Sigur că în aceeaşi măsură aveam copii care părăseau sistemul de asistenţă maternală, fie prin reintegrarea în familia naturală, fie prin adopţie, fie avem tineri majori”, a arătat directorul general adjunct al DGASPC Mureş, care a mai precizat că în acest an s-au pensionat 7 asistenţi maternali profesionişti, iar în anul 2019 urmează să se pensioneze alţi 6 asistenţi maternali profesionişti.

Curs de formare de 60 de ore

Directorul general adjunct al DGASPC Mureş a mai subliniat că în decursul anului 2017, în sistemul de protecţie au intrat 58 de copii, în acest an 22 de copii, iar campania „Şi tu poţi fi părinte de profesie” îşi propune să asigure necesarul de asistenţi maternali profesionişti, a căror formare include probe eliminatorii, precum şi un examen final.

„Cursul de formare are o durată de minim 60 de ore, iar în urma acelui curs, candidaţii susţin un examen. În fiecare etapă există posibilitatea ca anumite persoane care nu îndeplinesc condiţiile să fie eliminate”, a menţionat Elida Maria Deak.

Dăruire, dragoste şi răbdare

Atât Ramona Fulop, cât şi Klara Iuoraş consideră că a fi asistent maternal profesionist înseamnă mult mai mult decât o meserie, respectiv o vocaţie cu numeroase satisfacţii sufleteşti.

„Această meserie presupune dăruire, cât mai multă dragoste şi afecţiune să-i arăţi copilului, şi răbdare în al doilea rând, pentru că şi cu ai noştri trebuie să avem răbdare. Ei sunt puţin mai aparte, trebuie să le arăţi mult mai multă afecţiune”, a afirmat Ramona Fulop, asistent maternal profesionist din localitatea Acăţari.

„Satisfacţia, după părerea mea, este fericirea din ochii copilului, Când văd că sunt fericiţi, împliniţi, se joacă, sunt veseli, nu îmi trebuie mai mult. Facem această meserie din dragoste, din împlinire sufletească. Este o meserie foarte frumoasă, care îşi oferă satisfacţii foarte mari”, a punctat Klara Iuoraş.

Condiţii de salarizare

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, jurnaliştii au fost informaţi şi cu privire la remuneraţia unei asistent maternal profesionist.

„Un asistent maternal profesionist are un salariu de bază de 1.900 de lei, conform legii, şi beneficiază de patru tipuri de sporuri. Este vorba despre un spor de 15% pentru condiţii deosebite, 7,5% spor de continuitate, ceea ce presupune că activitatea dânşilor este de 24 din 24 de ore. Uneori şi concediul de odihnă se face tot cu copii în plasament. Mai există un spor care acordă în funcţie de numărul de copii care se află într-o familie, unu, doi sau trei, este vorba de un spor de 15%, precum şi un spor de 25% pentru copii cu handicap. Astfel, pentru un asistent maternal profesionist care nu are vechime în muncă şi are un copil sănătos, salariul net este de 1.400 de lei/lună, iar dacă are un copil cu handicap se poate ajunge la 1.800 de lei/lună. În familiile unde sunt doi copii sănătoşi salariul poate ajunge la 2.100 de lei net/lună, iar dacă sunt doi copii şi există şi handicap, salariul urcă. Totodată, pentru copii se acordă, prin Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale, suma de 600 de lei/lună pentru alimente, rechizite şi îmbrăcăminte, plus alocaţia de stat de 84 de lei/lună, iar unde este un copil cu handicap, cei 600 de lei devin 900 de lei”, a precizat Elida Maria Deak, care a mai adăugat că asistenţii maternali profesionişti beneficiază şi de sprijin din partea unui asistent social şi unui psiholog, precum şi de întâlniri periodice ale celor 40 de grupuri de suport constituite în aria de competenţă a DGASPC Mureş.

Alex TOTH