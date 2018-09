Galerie Foto: Farmecul de septembrie al Călimanilor

Share



La început de septembrie, profitând ce câteva zile de concediu, am dat o tură în Călimani, loc încă nou pentru mine. Cum din Lunca Bradului sau Toplița drumul era greu accesibil mașinii, am ales varianta Bistrița-Pasul Tihuța-Vatra Dornei-Gura Haitii și apoi către Stația Meteo Rețitiș. Din Gura Haitii drumul urcă vreo 27 de kilometri până aproape de stație, dar merită tot efortul, peisajul mirific face uitat drumul de piatră ce urcă spre cota 2021 cât are stația meteo. Aici, Alex Crucianu, meteorolog, ne-a fost gazdă bună, ne-a oferit toate condițiile de a sta două nopți, numai bune să-ți tragi sufletul după trasele bântuite din Călimani.

Peisajul Călimaniului e unul fantastic, doar cine a fost sus îi știe frumusețea, de care m-am convins pe viu la această mică escapadă la peste 2.000 de metri.

Merită văzut acest loc unde natura își deschide larg porțile celui care îi trece pragul. Vârful Pietrosu, Cariera de sulf, Lacul Iezer, sunt doar câteva din minunățiile Călimanilor, locul unde o dată ajuns te îndeamnă să revii într-o bună zi.