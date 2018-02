FOTO: Croissantul B-Unicilor

Share



Pun pariu că, de fiecare dată când aţi auzit de felul acesta de mâncare, gândul v-a dus la vacanţa petrecută la Paris sau la patiseria franţuzească, recunoscută pentru foietajele sale care se topesc în gura pofticioşilor. Totuşi, originile acestui corn de origine nobilă sunt atât de incerte încât apariţia lui a fost decretată drept cel mai mare mister culinar din toate timpurile, mister pe care am încercat să-l descoperim.

Chiar dacă el are origini vieneze acest produs îndrăgit are decretată la 30 ianuarie, o zi națională, în Statele Unite, zi pe care noi am dedicat-o celor nouă B-Unici de la Căminul pentru persoane vârstnice din Târgu-Mureș, născuți în luna ianuarie.

Dr. Anca FLOREA