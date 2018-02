La Curtea de Apel, volum mai ridicat de activitate și judecători cocoșiți de dosare. În 2017

Share



Curtea de Apel Tîrgu Mureș a avut în 2017 un volum de muncă mai mare decât în anul precedent, încărcătura de dosare per judecător fiind mai ridicată decât media națională, de peste 850, indiferent de gradul de jurisdicție – judecătorie, tribunal sau curte de apel, potrivit Raportului de activitate prezentat miercuri, într-o conferință de presă, de către președintele instanței, judecătorul Andreea Ciucă. Cu toate acestea, activitatea instanțelor de pe raza Curții a fost una extrem de eficientă, apreciată și de către cele două membre ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii Gabriela Baltag și Evelina Oprina, care au formulat și câteva soluții pentru rezolvarea acestei probleme reale.

Judecătorul Andreea Ciucă, președintele Curții de Apel Tîrgu Mureș a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, Raportul de activitate al instanței pe anul 2017.

“Avem, în primul rând, o creștere a volumului de activitate, asortată cu o creștere vădită creștere a complexității, cu neocuparea posturilor în totalitate, numai de la începutul anului 2018, cu sincopele inerente, chiar dacă ele sunt fericite, cu plecări în concedii pentru creșterea copilului. A existat un efort concertat, cu bună-credință, la Curtea de Apel Tîrgu Mureș în întregul an care a trecut. Acele cifre din raportul de activitate sunt doar vârful aisbergului”, a arătat magistratul.

În 2017, judecătorii de curte au avut de soluționat 5451 de dosare, cu mai mult de 250 decât în anul precedent. La nivelul Curții de Apel au fost înregistrate 91.144 de cauze.

“Din partea Consiliului Superior al Magistraturii am apreciat în mod deosebit activitatea Curții de Apel Tîrgu Mureș, felicitările sunt transmise și din partea consiliului, activitatea a fost una extrem de eficientă și dincolo de toți indicatorii aceia statistici, tehnici și reci, în spate este o muncă complexă, intensă, dificilă, cu atât mai mult cu cât vorbim de o instanță de nivel de curte de apel, vorbim de un grad de complexitate ridicat al cauzelor”, a subliniat jud. Evelina Oprina, membru CSM.

De asemenea, jud. Gabriela Baltag a apreciat modul cum instanța mureșeană a soluționat problema salariilor grefierilor.

“Trebuie felicitată Curtea de Apel și conducerea Curții de Apel pentru faptul că este singura instanță care nu a dat emoții salariale personalului auxiliar, a găsit și a identificat soluția. Noi am dat drept exemplu Curtea de Apel Tîrgu Mureș pe unde am mers, din momentul în care am știut că a emis formalitățile și că nimeni nu are nicio problemă salarială și i-am îndemnat pe toți să ia exemplul doamnei președinte”, a spus membra CSM, punctând și colaborarea dintre președinte și managerul economic al instanței.

Judecători cocoșiți de dosare

O medie ridicată au înregistrat instanțele de pe raza Curții de Apel și la indicatorul încărcătura pe judecător. La judecătorii, încărcătura medie a trecut de peste 1000 de dosare per judecător. La Curte, încărcătura medie a trecut 756 cauze şi o rată de soluţionare de 95%.

“Este mai mare decât media pe țară, este un element de luat în considerare, nouă ni se pare normal că zicem 1000 de dosare per judecător, dar 1000 de dosare per judecător este un număr foarte mare și trebuie să te apleci asupra fiecăruia, orice judecător care se respectă trebuie să îl trateze la fel, fie că este o pricină mai simplă, fie că este una mai complexă, trebuie să îi aloci întreaga atenție. La 6 din 9 judecătorii avem media mai mare decât pe țară, la celelalte trei este în stagnare, aproape cât media pe țară, la tribunale, de asemenea. Să ne lăudăm că suntem foarte încărcați, dacă asta poate să fie o laudă, mi-aș dori să ajungem la limitele normalității, noi suntem obișnuiți să apreciem activitatea judecătorilor prin raportarea la numere cu 4 sau cu 5 cifre, ceea ce nu este deloc normal”, a spus jud. Andreea Ciucă.

Fapt punctat și de membrele CSM.

“Am remarcat astăzi aici că toate instanțele din raza Curții de Apel Tîrgu Mureș sunt peste media națională, este de dat coroniță pentru că au muncit mult, însă nu e de perpetuat situația aceasta, nu este de dorit să fie perpetuate”, a subliniat judecătorul Evelina Oprina.

Un motiv pentru numărul mare de dosare repartizat per judecător, o medie de peste 1000 de dosare, este determinat și numărul de vacanța a 30 de posturi la instanțele din județele Mureș și Harghita, singura fără probleme în schema de personal fiind Curtea de Apel.

Membrele CSM au formulat câteva soluții care însă se lovesc, spre exemplu, de problema fondurilor mai reduse în medie cu 10 %.

“Ar fi un demers concret pe care să îl ia în calcul CSM-ul la modul foarte serios, și anume o redistribuire de posturi, nu e foarte ușor de realizat așa ceva pentru că la instanțele unde încărcăturile nu sunt atât de mari per judecător, evident că este și o stabilitate mai mare a personalului și atunci nu poți să muți un post care este ocupat pentru că judecătorul respectiv se bucură de garanțiile de inamovibilitate și nu poate fi mutat forțat, abia când se vacantează postul. Procesul este de durată. Un al doilea demers ar fi o suplimentare de schemă, unde s-ar justifica, dar aceasta ar presupune alocarea de resurse financiare suplimentare, iar Ministerul de Justiție nu este atât de bucuros să aloce mai mulți bani”, a punctat Evelina Oprina.

De asemenea, o altă soluție ar fi organizarea mai multor concursuri de admitere în profesie, astfel încât judecătoriile să își poată completa schema de personal.

O altă soluție ar fi o reașezare a competenței teritoriale

“De exemplu, Judecătoria Tîrgu Mureș dacă are în competență nu știu câte comune, poate să mai dea 2-3 comune la altă judecătorie mai puțin încărcată, probabil limitrofă ca să fie realizabil acest lucru”, a menționat judecătorul Gabriela Baltag.

“Avem o problemă reală și cu grefierii pentru că noi ne dorim să ajungem la un sistem de un judecător și doi grefieri, iar în momentul de față este absolut iluzoriu, nu avem un judecător și un grefier și este o problemă mai stringentă decât cea a judecătorilor”, consideră Gabriela Baltag.

O metodă de calcul “inumană”

Curtea de Apel Tîrgu Mureș a obținut în 2017 calificativul ineficient în ceea ce privește operativitatea, însă metoda de calcul este una ciudată, inumană i-am spune, gândindu-ne că membrele CSM au apreciat că aceasta ar trebui regândită și introdusă una “omenească”.

“Acolo avem singurul ineficient pentru că ne-au rămas un stoc de 1624 de dosare, din care 1100 nu au putut să primească primul termen de judecată pentru că au venit în noiembrie și în decembrie de la tribunale, ne-au încărcat cu ele, au fost înregistrate, noi a trebuie să facem procedura verificării și regularizării cererii care durează, dar nu am putut să dăm primul termen”, a arătat președintele Andreea Ciucă.

Am mai spune că este un rezultat ciudat în condițiile în care durata medie de soluționare a unui dosar la secțiile care nu sunt în materie penală din cadrul Curții de Apel Tîrgu Mureș este de 3,9 luni de la înregistrare până la motivarea acestuia, iar în materie penală, aceasta este și mai redusă, de 2,8 luni. Dacă coroborăm aceste cifre cu faptul că doar 1,2 % din hotărârile de la tribunale sau ale curții sunt casate sau desființate, avem imaginea unui act de justiție departe de a fi neoperativ.

Buni și la redactarea hotărârilor

O durere mare a justițiabililor este de multe ori redactarea cu întârziere a hotărârilor. Curtea de Apel Tîrgu Mureș se poate lăuda că și-a îmbunătățit și acest indicator în ciuda faptului că volumul de muncă a crescut.

“Dacă vorbim în termeni absoluți, reci, de cifre, acum avem un indicator sub cel de anul trecut, dar volumul de activitate a crescut față de 2017. Spre exemplu, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal a avut un volum de activitate cu 36 % mai ridicat decât anul trecut. Cu toate acestea, procentajul hotărârilor redactate peste termen la această secție a crescut cu doar 4,1 %, colegii au tras cât au putut ca acesta să fie minim”, a susținut președintele Curții de Apel Tîrgu Mureș.

Unde se mută instanțele?

Sediul actual al Curții de Apel Tîrgu Mureș va trece printr-un proces de reabilitare, recent fiind contractată compania care va executa lucrările de reparații capitale. În aceste condiții, instanțele aflate în imobil vor trebui să se reloce pe perioada în care se vor desfășuta lucrările.

Curtea de Apel are deja sediul temporar închiriat.

“S-a făcut procedura și s-a finalizat, noi avem închirierea, s-a făcut doar prelungirea valabilității ofertei de către persoana juridică declarată câștigătoare până în momentul în care ne putem muta, pentru că nu era nicidecum culpa instanței, procedura (n.a. de achiziție publică a lucrărilor de reparații capitale) a durat mult mai mult decât ne-am așteptat, prin modalitatea în care ea a fost instrumentată de Compania Națională de Investiții (CNI). Am primit înștiințare că s-a terminat, s-a încheiat contractul, acum se face proiectul. Nu este beneficiar Curtea de Apel Tîrgu Mureș, devine beneficiar în momentul finalizării și recepției lucrărilor. Dar asta pe noi nu ne împiedică să spunem de ce avem nevoie și să facem anumite demersuri pentru a duce la cunoștința beneficiarului CNI modalitatea în care trebuie să facă această clădire funcțională pentru Curtea de Apel”, a subliniat președintele Curții de Apel Tîrgu Mureș.

Probleme mari au însă Judecătoria Tîrgu Mureș, Tribunalul Specializat Mureș și o parte a Tribunalului Mureș care își desfășoară activitatea în aceeași clădire pentru că nu au încă încheiate contracte de închiriere, un motiv fiind și faptul că sunt foarte puține imobile ofertate în municipiul Tîrgu Mureș.

“O procedură este la ora aceasta în derulare în privința sediului de închiriat pentru Tribunalul Specializat Mureș și vor fi reluate procedurile pentru celelalte două instanțe – Judecătoria Tîrgu Mureș și Tribunalul Mureș. Este clar că această clădire nu poate fi folosită sub exploatare, se va renova totul, de la subsol până la acoperiș, nu avem cum să lăsăm colegii aici cu buldozerele și cu utilajele să facă dreptate”, a precizat judecătorul Andreea Ciucă.

Bilanțul Curții de Apel Tîrgu Mureș îl puteți lectura dând click pe Raportul de activitate CAMS 2017

