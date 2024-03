Lucrările de reabilitare a clădirii Tribunalului Mureș stau pe loc de ani de zile

Distribuie

Președintele Curții de Apel Târgu Mureș, a declarat luni, 11 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că lucrările de renvoare și extinderea clădirii Tribunalului Mureș stagnează de ceva vreme. Proiectul reabilitării a clădirii, care este și monument istoric, a demarat, oficial în anul 2018 fiind derulat de către Compania Națională de Investiții, asemeni proiectului de extindere și reabilitarea a Palatului Justiției din municipiul Târgu Mureș, care s-a finalizat la sfârșitul anului 2023.

Președintele Curții de Apel Târgu Mureș, judecător Ioana Lucaci, spune că s-au solicitat, încă din perioada pandemiei, modificări la proiectul tehnic, astfel încât lucrările să corespundă nevoilor instanței de judecată, nevoi care s-au schimbat de-a lungul timpului (de la momentul creării proiectului până în prezent).

„O serie importantă din chestiunile din proiect ajungeau să fie transformate într-un mod în care vorbeam fie de o depăşire, în raport cu situaţia actuala a instanţelor, pe de altă parte insuficiente, pe de altă parte neprevăzute în proiectul respectiv. La fel cum am făcut cu Curtea de Apel, am făcut şi cu Tribunalul doar că acolo, să spunem lucrurilor pe nume există un blocaj între executant şi proiectant, nu se răspunde solicitărilor noastre şi lucrurile stagnează. Deci ceea ce noi am cerut, am cerut de la început şi am explicitat şi argumentat clar”, a declarat judecătoarea Ioana Lucaci.

„Acum clădirea se află într-o stare mai proastă față de momentul predării”

Prezentă la conferință a fost și vicepreședintele Curții de Apel, Andreea Ciucă, fost președinte al unității magistrale. Aceasta a explicat că, în prezent, clădirea se află într-o stare vizibil mai deteriorată față de momentul predării ei către contractor.

„Marea şi greaua realitate este că acestă clădire a Tribunalului Mureş se află acum, după cinci ani de la începerea lucrărilor într-o stare mai proastă decât noi am predat-o atunci când au început lucrările”, a dezvăluit judecătoarea.

Andreea Ciucă a mai precizat că se vor continua demersurile la CNI pentru deblocarea situației. Clădirea Tribunalului Mureş a fost construită în 1789, iar din anul 1827 aici a funcţionat Tabula regia, tribunalul suprem al Transilvaniei. Tot în această clădire şi-au desfăşurat activitatea Liceul „Avram Iancu” şi Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”.

Lorena PINTILIE