INTERVIU EXCLUSIV. Câștigătoarea Eurovision România, Cristina Caramarcu (The HUMANS): „Pregătirea pentru finală începe din seara asta“

Formația The HUMANS este câștigătoarea Eurovision România 2018 în urma concursului care a avut loc pe scena Sălii Palatului din București duminică, 25 februarie. The HUMANS s-a clasat pe primul loc în preferințele publicului, cu 3277 de voturi, anunță Adevărul. The Humans s-a clasat, de asemenea, pe primul loc la semifinala Eurovision de la Sighișoara, din 18 februarie, unde juriul a acordat 58 de puncte pentru piesa „Goodbye“, (compozitori Alin Neagoe, Cristina Caramarcu, Matei Alexandru Mihai).

Formația va reprezenta România la Lisabona în luna mai. În continuare reproducem interviul de la Sighișoara pe care, la finalul unei seri epuizante, dar pline de satisfacții, Cristina Caramarcu, solista trupei victorioase, și-a găsit energia de a mi-l oferi.

Reporter: Ar fi ceva ce-ai fi îmbunătățit, retrospectiv, la prestația ta din seara asta?

Cristina Caramarcu: Nu. Singurul lucru pe care aș fi vrut să-l schimb ar fi fost să nu mai am atât de multe emoții. Am foarte multe emoții de fiecare dată când urc pe scenă și asta mă duce aproape la leșin. Dar n-aș schimba nimic din prestație fiindcă am înțeles că am transmis foarte mult și că mesajul a ajuns acolo unde trebuie.

Rep.: Cum ai perceput emoția venită din partea publicului? Te-a motivat să ai o prestație bună?

C.C.: Da. La un moment dat mă uitam printre ei și începuseră să bată din palme, ceea ce mi s-a părut extraordinar. M-am simțit ca la un concert.

Rep.: Ai emoții și pe mai departe sau încerci să nu te gândești la următoarea etapă?

C.C.: Asta trebuie s-o știți cu toții: am tot timpul foarte mari emoții.

Rep.: Care a fost primul tău gând când ai aflat rezultatele finale?

C.C.: M-am gândit că trebuie să mă duc acasă și să mă pregătesc pentru finală. Pregătirea pentru finală începe din seara asta.

A consemnat Andrei VORNICU