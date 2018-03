Ediția I a Galei Sportului Sărmășan, completată de acțiunea „Azi sunt profu’ tău de sport”

Share



Orașul mureșean Sărmașu a organizat prima ediție a Galei Sportului Sărmășan. Evenimentul a fost organizat de către Primăria orașului, cu sprijinul Consiliului Local și al Asociației Junior Sport. Ideea inițierii i-a aparținut primarului localității, Ioan Mocean, după ce a asistat în luna decembrie la gala găzduită în Palatul Culturii din Târgu-Mureș. Evident, edilul nu a avut pretenția de a se apropia la amploarea galei de la Târgu-Mureș, unde au fost prezenți nu mai puțin de șase președinți de federații, foste glorii ale sportului românesc originari din județul Mureș, alături de câțiva campioni olimpici, europeni sau mondiali ai României. „După participarea la Gala Sportului Mureșean, desfășurată în luna decembrie la Palatul Culturii, mi-a venit ideea de a organiza o Gală a Sportului Sărmășan. Am legat acest eveniment de organizarea acțiunii „Azi sunt profu’ tău de sport” organizată de către Asociația Junior Sport, care a poposit astăzi la Sărmașu și a devenit totodată partenerul nostru în organizarea galei noastre. Am preluat ceea ce mi-a plăcut acolo și am decis să-i premiem pe cei care au dus numele orașului nostru mai departe, chiar dacă nu la un nivel înalt de performanță. Am decis să premiem atât foștii sportivi ai orașului, cât și cei activi în zilele noastre, începând cu prima echipă de fotbal a orașului, respectiv Tractorul, devenită ulterior Voința, iar acum o avem pe cea a clubului ACS 2005. Mai avem echipa de volei, o disciplină foarte iubită la noi, una în care și în prezent mai activează o echipă de amatori care participă într-un campionat interjudețean, dar și handbaliști, sau alte discipline. Nu în ultimul rând, echipa de taekwando, unde o avem pe doamna Székely Hajnal, care a activat din 1996 până în 2004 cu echipa din Sărmașu și este și în prezent o antrenoare cu rezultate bune în Târgu-Mureș”, a oferit detalii primarul Ioan Mocean.

Prezență numeroasă, cu demonstrații la mai multe discipline

Acțiunea „Azi sunt profu’ tău de sport” l-a avut ca invitat special pe fostul internațional al echipei de fotbal a României Iuliu Hajnal, alături de care s-a aflat unul dintre antrenorii juniorilor selecționatei județului Marius Olaru. Amintirile depănate de către acesta i-au trezit fostului internaționl mari emoții, chiar cu lacrimi. Așa numita oră de sport a ieșit însă de această dată din orice tipare, deoarece nu a mai fost o simplă oră de sport la care a participat una sau două clase. Au fost prezenți toți cei patru profesori de sport ai Grupului Școlar „Samuil Micu”, fiecare cu câte o grupă care practică disciplina la care au specializare: gimnastică, baschet, volei, tenis, fotbal. Profesorii Vlad Tescariu, Kiss Erika, Ciprian Ruță, Lăcătuș Lorand și Teodor Biscoș au fost „supervizați” de această dată și de către directorii Laurean Vlad Covaci și Elena Jucan, dar tribunele sălii au fost de-a dreptul suprapopulate de sute de elevi ai mai multor școli din satele arondate orașului Sărmașu. Toți aceștia au fost răsplătiți la final cu câte o revistă Junior Sport Mureș, cu autografele lui Iuliu Hajnal și șahistul-pompier Császár Attila, ambii prezenți în paginile revistei. Înainte de aceasta însă, numeroși amatori s-au aventurat să jongleze cu balonul alături de Gyuszi Hajnal.

Întâlniri emoționante, după decenii

După demonstrațiile sportivilor și un scurt schimb de pase între primarul Ioan Mocean și fostul internațional, în care primul a demonstrat reale calități (în cazul lui Hajnal nu mai era cazul), a urmat în cadrul Galei Sportului Sărmășan prezentarea a câte unui filmuleț pe ecranul special pregătit pentru eveniment, la fiecare disciplină. Primarul a oferit după prezentarea imaginilor Diplome de Excelență foștilor și actualilor sportivi, indiferent de nivelul de performanță atins. Astfel au avut loc și momente emoționante, cu întâlniri a unor foști coechipieri sau adversari, unele chiar după mai multe decenii. „Așa cum am promis la prima ediție a Zilelor Orașului Sărmașu că evenimentul va avea continuitate și s-a ajuns la cea de-a XV-a ediție, așa ne-am propus ca și Gala Sportului Sărmășan să aibă la rândul ei continuitate. În orașul nostru au fost mereu iubitori de sport, unii reușind să se afirme la nivel mult mai înalt, chiar dacă la alte cluburi și ne putem mândri cu ei. Toți știm cât de importantă este practicarea unui sport și vom face tot posibilul ca această gală să nu fie și ultima”, a subliniat edilul orașului mureșean.

Evenimentul s-a încheiat cu obișnuitele poze de grup și cu promisiunea primarului ca acest evenimet să nu rămână unic.