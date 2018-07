Afișele evenimentelor instituțiilor publice, doar bilingv  

Share



Continuăm să vă prezentăm ce au mai votat consilierii noștri târgumureșeni, care de la școli și sport până la alimentație publică s-au gândit la mai toate treburile care preocupă și chiar îngrijorează locuitorii unui oraș. Fie ei bugetari sau privați. Deslușiți dvs. în material.

Am rămas la punctul șase care a presupus aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş pentru demolarea a 7 imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic “Aurel Persu”. Potrivit unei adrese din luna martie a conducerii școlii, aceasta a solicitat demolarea acelor imobile dată fiind starea lor de degradare avansată. Propunerea a fost aprobată și Consiliul de Administrație a unității școlare, dar și în ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș, aleșii votând în unanimitate acest proiect de hotărâre.

Proiectul de la punctul 7 de pe ordinea de zi a trecut, de asemenea, în unanimitate. Aleșii târgumureșeni au aprobat documentația tehnico-economică, faza DALI, și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată, pentru obiectivul “Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integral ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4., Obiectiv 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, al cărui proiectant general este compania Consiliere Financiară MB din Sibiu, a fost stabilit la 10,66 milioane de lei, inclusiv TVA, sumă din care construcțiile și montajul reprezintă 7,68 milioane de lei. Prin acest proiect vor fi modernizate 3 corpuri de clădire, durata de implementare a proiectului fiind de 22 de luni, din care jumătate pentru execuție. De asemenea va fi reabilitat terenul de sport și vor fi dotate cu echipamente atelierele de mecanic auto, mecanică, electrotehnică și laboratoarele CAD și informatică.

Restaurant în proiect la Platou

La punctul 8, niște scânteiuțe au izbucnit, dar fără ca vreun foc să fi fost aprins. Executivul local a propus construcția unui restaurant la Platoul Cornești, în apropierea amfiteatrului.

Consilierul local Pápai László a susținut că atribuția unei primării nu este să distreze publicul, însă după introducerea răs-auzită a punctat că: “suma prevăzută de 300 și ceva de mii de euro pentru un restaurant – construcție de lemn de 70 mp este exagerat de mare”. În aceeași notă a intervenit și un al consilier local al POL – Radu Bălaș.

Proiectul a fost însă apărat de consilierul local PNL Pavel Dumitru care a lăudat, în introducere, transformările făcute la Platoul Cornești în ultimii ani.

“Eu, personal, am altă părere (…). De ce să nu avem și un astfel de restaurant acolo? Nu contează cine îl face. Nu a făcut lumea privată nici Platoul Cornești, nici Week-end-ul, ci l-a făcut Primăria Tîrgu Mureș. E un loc frumos, e o panoramă frumoasă, e o altă chestiune care poate să atragă cetățenii acolo și să se simtă bine. De ce să nu facem chestiunea asta?”, a arătat Pavel Dumitru.

Cu aceste intervenții, consilierii locali au trecut la vot, proiectul, în varianta a doua, a fost aprobat de 16 dintre cei 23 de consilieri locali. Consilierii POL au votat împotrivă, iar alți 4 consilieri s-au abținut.

Proiectul, așa cum a fost prezentat în expunerea de motive, presupune construcția unei terase restaurant cu o capacitate a terasei acoperite de 28 de locuri desfășurată pe o suprafață de 52,18 mp, iar a terasei neacoperite de 74 locuri, întinsă pe o suprafață de 97,09 mp. Terasele descoperite vor fi organizate pe două nivele urmărind relieful terenului.

Valoarea investiției a fost estimată la 1,82 milioane de lei, din care lucrările de construcții-montaj – la 1,07 milioane de lei, diferența fiind destinată mobilierului și dotărilor.

Proiectul a fost realizat de firma Arhitectura SRL din Miercurea Ciuc care a realizat și o proiecție financiară a investiției, conform căreia încă din primul an terasa restaurant va genera un profit de 378.253 de lei.

Unanimități, aproape absolute

De la punctul 9 la 15, consilierii au votat fără prea multe împotriviri (excepție doar la proiectul cu numărul 9) trecerea unor terenuri în proprietatea publică a municipiului, precum și atestarea unor suprafețe și întabularea lor în domeniul privat al aceleiași unități administrativ-teritoriale.

La punctul 16, tot în unanimitate, aleșii locali au aprobat instituirea de arie naturală protejată de interes local, din punct de vedere cultural și al protecției mediului, a aliniamentului de sâmbovine americane seculare – Celtis occidentalis – de pe Bulevardul Cetății din municipiul Tîrgu Mureș. Proiectul a fost inițiat de o parte a consilierilor UDMR, astfel că o suprafață de aproximativ 6000 de mp, însemnând aliniamentul central, cu cele două rânduri de arbori seculari, mai exact 109 de exemplare de arbori, să fie conservate. De asemenea, în zonă vor fi plantați puieți din aceeași specie. Pentru conservarea și protejarea zonei va fi alocată, din rezerva bugetară, suma de 100.000 de lei.

La punctul 17, consilierii au aprobat, de asemenea, în unanimitate, modificarea Regulamentului de publicitate al municipiului, varianta a doua. Potrivit modificării, de la intarea în vigoare a acestei hotărâri: “Toate afișele care promovează evenimente desfășurate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș, desfășurate de către instituții publice sau în parteneriat cu instituții publice să fie prezentate bilingv, în română și maghiară, cu caractere de aceleași dimensiuni și să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv”.

Închiderea centrului mai așteaptă

Consilierul local Pápai László a propus ca HCL 60 din 1996 să fie completată, astfel ca în zona centrală, circulația să fie închisă nu doar duminica, ci și în zilele de sărbătoare legală.

Prima intervenție, e drept destul de amplă, la acest proiect i-a aparținut viceprimarului Makkai Gergely care a susținut că proiectul de hotărâre nu este de actualitate.

“Permiteți-mi ca la acest moment, astăzi, să găsesc că subiectul nu este nici de actualitate și nici oportun. Și ca să mă justific. Nu este de actualitate fiindcă există o serie de proiecte în derulare privind reorganizarea circulației din zona central a Municipiului Tîrgu Mureș, a căror finalitate, după părerea mea, trebuie să fie nu includerea unor zile în plus în care să se circule în centru, ci transformarea parțială sau totală a centrului în zonă pietonală. Asta trebuie să fie scopul final pe care trebuie să îl urmărim. În al doilea rând, la ora actuală există și se lucrează în atelierele primăriei la niște proiecte din fonduri europene în valoare de 25 de milioane de lei numai pentru modernizarea transportului în comun, care, evident, vizează și zona centrală. Să nu uităm că nu demult am votat un proiect privind parcarea subterană în zona centrală, unde am avut niște amendamente care vizează și acest subiect. Și nu în ultimul rând, astăzi, la punctul 3 de pe ordinea de zi am aprobat organizarea concursului de soluții pentru amenajarea urbanistică a zonei centrale, priorități pentru circulația alternativă și pentru transport public. Totodată, am în vedere avizul ADP-ul și al Poliției Municipale care scot în evidență faptul că, dacă realizăm și aprobăm astăzi acest proiect de hotărâre, aglomerăm circulația pe arterele și așa puține și aglomerate din zona centrală. Văd realizarea tuturor acestor aspecte realizate în material după ce, împreună cu Consiliul Județean, cu care purtăm tratative și săptămâna viitoare vom avea discuții, am avut deja săptămâna trecută, urmează să aprofundăm aceste discuții pentru zona periurbană, pentru zona metropolitană, pentru construirea arterelor de ocolire a municpiului, pentru scoaterea circulației de tranzit din oraș și atunci vom putea discuta nu de includerea unor zile în plus, ci așa cum am spus de la început, de eliminare parțială sau totală a circulației auto din zona centrală și instituirea regimului de zonă pietonală”, a susținut viceprimarul.

Acesta a mai precizat că proiectul de hotărâre a fost avizat negativ de Comisia de urbanism, astfel că votul său va fi împotrivă.

Pápai László, inițiatorul proiectului, a pledat pentru adoptarea completării la hotărârea de acum 22 de ani, arătând că: “Sunt perfect de acord cu domnul Makkai că acesta este scopul să transformăm centrul în zonă pietonală, dar toate proiectele enumerate de dânsul o să dureze, o să dureze 2, 3, 5, 6 ani, cine știe în câți ani vom reuși să construim parcarea subterană, cât durează implementarea proiectului My City ș.a.m.d., eu nu văd de ce nu putem să acordăm târgumureșenilor posibilitatea de a se plimba liniștiți în centru în zilele de sărbători, până când o să transformăm centrul. Trebuie să avem în vedere că avem o HCL care prevede închiderea centrului duminică, or observăm că această închidere a centrului se face facultativ, adică când are chef cineva și că nerespectarea unei hotărâri de Consiliu Local încă până PSD-ul schimbă legile justiției, înseamnă abuz în serviciu”.

Viceprimarul Sergiu Papuc a replicat propunând un amendament.

“Dacă tot ați făcut referire la PSD, eu propun ca la varianta a doua să mai introducem un amendament, respectiv revocarea HCL 60 din 1996”, a propus viceprimarul social-democrat.

De asemenea, Peti Andrei care a fost și președintele de ședință, a subliniat că: “Mai sunt încă două amendamente de la Comisia de Buget pentru a introduce ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni și a zilei de 29 aprilie, Ziua Urbei”.

Cu aceste intervenții, aleșii locali și-au luat aparatele de vot și au votat cum au votat. Varianta 1 a picat, varianta a doua a picat și ea. Ceea ce nu duce cu gândul că a rămas în vigoare hotărârea din 1996 cu închiderea traficului duminica, însă viceprimarul Papuc a susținut că e nevoie de avizul Poliției Rutiere pentru această acțiune. Ajunși aici, din ce am înțeles e că avem o hotărâre care e pusă și nu e pusă în aplicare, iar când am citit răspunsul Poliției Municipiului Tîrgu Mureș m-am nedumerit și mai tare. Și asta pentru că în adresă, semnatarii, comisarii Ioan Sporea și Cristian Conțiu, susțin că “restricționarea traficului este o măsură excepțională, care trebuie analizată pentru fiecare situație în parte, motiv pentru care rămânem deschiși pentru o analiză împreună cu dvs. a fiecărui eveniment care să ducă la instituirea de restricții de circulație pe drumurile publice. Totuși, pentru lămurirea, înțelegerea exhaustivă a cauzei, opinăm că s-ar impune efectuarea unui studiu de trafic”. Clar, nu? Se poate, nu se poate… ca în jocul cu margaretele. Cam tot așa arată și răspunsul Administrației Domeniului Public care enumeră avantajele și dezavantajele, dar fără ca raportul să se încheie cu o concluzie. Măcar, Poliția Locală a fost mai tranșantă – cu un da.

Parcare de biciclete la căminele UMF

La punctul 19, aleșii au zis un da unanim și hotărât pentru amenajarea unui parcări de biciclete la căminele studențești ale Universității de Medicină și Farmacie. Mai precis, în zona căminelor nr. 1, 2, 3 și 5, respectiv în spatele căminului nr. 2. Este vorba despre o suprafață de 139,55 mp și despre 90 de locuri de parcare – nouă module a câte 10 locuri fiecare. Parcarea va fi disponibilă oricărei persoane, iar proiectul este motivat de necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și va ajuta la îmbunătățirea sănătății cicliștilor și a târgumureșenilor în general.

Proiectul de hotărâre de la punctul 20 de pe ordinea de zi a fost retras, iar cel de la 23 a fost amânat, așa că ne-au mai rămas puține proiecte, dar unele, fiind intens dezbătute, merită un spațiu doar pentru ele.

Ligia VORO