Noian de infracțiuni rutiere pe drumurile județului!

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat luni, 16 iulie, rezultatele controalelor rutiere efectuate în perioada 13-15 iulie. La data de 13 iulie a.c., la ora 22:30, polițiști din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 10 Sighişoara au oprit în trafic, pe DJ 133, pe raza localităţii Archita, un autoturism ce nu avea aplicate numere de înmatriculare, condus de un bărbat, de 51 de ani, din comuna Vânători.

În urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că autoturismul nu era înmatriculat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. La data de 13 iulie a.c., la ora 19:35, polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Reghin au oprit în trafic, pe strada Mihai Viteazu din localitate, un autoturism condus de un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Reghin, căruia în urma testării cu etilotestul i-a rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal. La data de 14 iulie a.c., la ora 23:40, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Luduş au oprit în trafic, pe strada Viitorului din localitate, un autoturism condus de un bărbat, de 26 de ani, căruia în urma testării cu etilotestul i-a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal. La data de 14 iulie a.c., la ora 16:35, polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Sighişoara au oprit în trafic, în cartierul Hetiur din localitate, un moped condus de un bărbat de 61 de ani.

În urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere La data de 15 iulie a.c., la ora 00:30, polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Sighişoara au oprit în trafic, pe strada Caraiman din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, căruia în urma testării cu etilotestul i-a rezultat o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, întrucât conducătorul autoturismului, fiind condus la unitatea spitalicească, a refuzat să se supună recoltării de probe biologice. La data de 15 iulie a.c., la ora 22:30, polițiști din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Gorneşti au oprit în trafic, pe strada Tofalău din localitatea Sângeorgiu de Mureş, un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, căruia în urma testării cu etilotestul i-a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Share Share