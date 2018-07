Reținut pentru conducerea unui autoturism fără permis

Share



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reghin au reţinut pentru 24 de ore, la data de 18 iulie a.c., un bărbat de 48 de ani, cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni rutiere.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 48 de ani, la data de 18 iulie a.c., a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 153 C, în afara localităţii Reghin, iar în urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.