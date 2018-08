Make-up artist de renume internațional, la SIMFEST

Share



„Profesia mea este o artă”, spune Georgiana Teers, una dintre cele mai reputate make-up artists din lumea cinematografiei și a modei. În cea de-a treia zi de SIMFEST, ea a susținut un masterclass în Cetatea Medievală din Târgu Mureș și a împărtășit cu cei prezenți câteva dintre secretele machiajului și a hairstyling-ului.

Drumul spre succes nu e niciodată unul fără obstacole. Nu e suficient doar talentul ca să obții rezultate bune, trebuie să depui eforturi și, uneori, să faci sacrificii. Acest lucru se aplică și în cazul artistei Georgiana Teers. „Nu am spus niciodată nu oportunităților chiar dacă au fost bugete sau nu, am spus da pentru că am iubit foarte mult părul sau machiajul și mi-am tăiat foarte mult din vacanțe, din plăceri, lucruri pe care lumea nu prea le mai face”, a declarat artista.

Aceasta este rețeta succesului în cazul Georgianei. Datorită acestor eforturi ea a ajuns apreciată la nivel internațional și are o carieră la care alții doar visează. A ajuns să cunoască și să lucreze cu oameni faimoși: „Favoriții mei sunt oamenii care sunt foarte buni și calzi, și care sunt umani și nu vor luna de pe cer. Josh Groban este unul dintre favoriții mei, Kylie Minogue îmi este foarte, foarte dragă, m-a tratat ca pe o prietenă foarte bună a ei, chiar dacă mă cunoștea numai de câteva săptămâni sau luni. Da, sunt niște oameni minunați”. Pe lista starurilor cu care Georgiana a colaborat se numără Tom Hiddleston, Helena Christensen, David Gandy, Pussycat Dolls, Tara Reid și Steve Jobs.

Participanții la masterclass au avut șansa de a o vedea pe Georgiana „în acțiune“ și au primit explicații legate de procesul de lucru, sfaturi și recomandări de produse. Și pentru că masterclass-ul a avut loc într-o cetate, Georgiana a ales să realizeze machiajul și coafura în stil medieval.

În ultimii ani, Georgiana s-a axat mai mult pe machiajul din domeniul modei. Participă la fashion-week-uri dar și la marile festivaluri de film din lume. Ea îi sfătuiește pe cei care vor să urmeze o carieră în domeniu să aibă răbdare și să iubească oamenii.

SZÉP Erika