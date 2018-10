Elevii, aproape de seniorii centrului din Ideciu de Jos

Share



Ziua de 1 Octombrie este o zi dedicată persoanelor vârstnice de pretutindeni , motiv pentru care elevii, împreună cu dascălii lor de la Școala Gimnazială Ideciu de Jos , au fost vineri, 28 septembrie, alături de bunicii de la Căminul pentru persoane vârstnice din localitatea Ideciu de Jos unde, preț de câteva ore, le-au readus zâmbetul pe buze prin programul de dansuri moderne , o scenetă hazlie și un repertoriu bogat de cântece populare prezentat de elevii din cadrul acestei școli.

Respect și recunoștință

Evenimentul a reprezentat o mare bucurie pentru seniorii centrului din Ideciu de Jos ,chiar dacă unii dintre ei au diferite afecțiuni , au uitat pentru o clipă de aceste probleme de sănătate și au redescoperit cu această ocazie bucuria sărbătorii.

„În fiecare an, la invitația doamnei director Mărioara Bârsan de la Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos, elevii, împreună cu dascălii lor sunt primiți în ”căsuța” bunicilor , unde îi regăsesc de fiecare dată cu zâmbetul pe buze , cu privirea senină , și cu riduri mai vizibile parcă de la an la an , dar cu o înțelepciune magică care transmite recunoștință și echilibrul de care avem atâta nevoie . Noi cei mai tineri , avem o indatorire sacră , să le arătăm respectul și toată dragostea noastră , celor care ne-au invățat să mergem , să vorbim , să gândim , să fim oameni . Cineva spunea că nu există bătrâni , doar oameni mai înțelepți decât ceilalți. Cu această ocazie gândul nostru se indreaptă cu mult respect și recunoștință către toți cei care au muncit cu multă dăruire și sacrificiu pentru educația și bunăstarea noastră , a generațiilor mai tinere , și le transmitem din tot sufletul la mulți ani, cu multă sănătate și bucurie”, a precizat Marinela Marin, directoarea Scolii Gimnaziale Ideciu de Jos.