Socializare prin şah, la Casa Berii „Ursus”

Share



Iubitorii „sportului minţii” din Târgu-Mureş sunt invitaţi în fiecare zi de marţi, de la ora 19.00, la întâlnirile şahistice organizate în incinta Casei Berii „Ursus” din municipiu, strada Sinaia nr. 3. Aici, şahiştii îmbină utilul cu plăcutul, respectiv îşi întrec forţele pe eşichierul cu 64 de pătrăţele şi socializează prin discuţii, evident, despre sportul despre care ilustrul gânditor şi om de ştiinţă Goethe afirma că este „piatra de încercare a inteligenţei”.

Idee „importată” din Austria

Participarea la întâlniri este liberă, fără nicio taxă de înscriere, orice şahist, indiferent de vârstă şi de nivelul competiţional, fie că e amator sau legitimat la un club sportiv, fiind binevenit la Casa Berii „Ursus” din Târgu-Mureş.

„În urmă cu ceva vreme am fost în Austria şi întrucât avem ceva timp liber, am avut ocazia să vizitez un club de şah organizat într-un mod interesant, în sensul în care oamenii aveau mai multe echipe cu care participau la competiţiile din Viena, dar aveau o zi în fiecare săptămână în care se întâlneau într-un local, într-o cameră doar a lor, unde jucau şah şi socializau. Atunci mi-a venit ideea că ar fi frumos să organizăm aşa ceva şi la Târgu-Mureş. Am găsit locaţia, la Casa Berii „Ursus”, la Clubul Jazz, unde iubitorii şahului sunt aşteptaţi în fiecare zi de marţi. Facem acest lucru din martie 2018 şi în fiecare săptămână vin 10-15 jucători. Dacă ar fi să facem un „inventar”, cred că din martie şi până în prezent au participat peste 40 de jucători de şah. Uneori facem concursuri, alteori pur şi simplu jucăm şah şi socializăm. Avem seturi de şah şi ceasuri specifice, iar tot ceea ce facem este din dorinţa de a promova şahul pe cât mai multe paliere, inclusiv cel de amatori”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Marius Călin Cherecheş, unul dintre iniţiatorii întâlnirilor între şahişti.

Finala mondială Carlsen – Caruana, comentată live

Un eveniment mult aşteptat de iubitorii şahului din lume este apropiatul meci pentru titlul de campion mondial, care se va disputa în perioada 9-28 noiembrie la Londra, între Magnus Carlsen şi Fabiano Caruana. Având avantajul disputării meciului la un fus orar european, apropiat de cel din România, respectiv ora 16.00, amatorii de şah din Mureş vor avea posibilitatea să urmărească mutările făcute de pretendenţii la titlul mondial, care vor fi comentate live de un specialist. În prima fază, rolul de comentator îi va reveni lui Daniel Baratosi, maestru internaţional şi unul dintre cei mai titraţi şahişti ai judeţului Mureş, dar organizatorii întâlnirilor de la Casa Berii „Ursus” intenţionează ca lista celor care vor explica logica mutărilor efectuate de Magnus Carlsen şi Fabiano Caruana să fie întregită şi cu alte nume cu greutate din şahul românesc.

„Intenţia noastră este ca meciul să fie comentat de cineva care chiar se pricepe, iar Daniel este unul dintre cei mai titraţi şahişti ai judeţului Mureş. Noi vom proiecta tabla de joc pe televizoarele din local, iar Daniel va comenta live mutările. Vom încerca să transmitem şi online, deşi e puţin probabil că vom reuşi de această dată”, a explicat Marius Călin Cherecheş.

„Sunt antrenor la Clubul Sportiv Juvenes, sunt şi jucător activ de şah şi mai nou organizator. Joc de la vârsta de patru ani, adică de 26 de ani. E un vis din copilărie să contribui la revitalizarea şahului mureşean, deoarece am văzut de-a lungul anilor jucători cu potenţial care au dispărut de pe scenă. Pe timpuri se jucau foarte multe turnee la Târgu-Mureş, inclusiv finale, iar ideea acestor întâlniri săptămânale este să promovăm şahul”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Daniel Baratosi, care are în palmares patru titluri de campion naţional şi tot atâtea de vicecampion naţional de şah individual, precum şi titlul de maestru internaţional, obţinut în anul 2011, în urma Congresului Federaţiei Internaţionale de Şah.

Totodată, Daniel Baratosi s-a declarat onorat că va comenta live meciul pentru titlul de campion mondial la şah.

„Sper ca într-una din zile să ajung chiar la faţa locului, la Londra, să iau pulsul meciului şi apoi să revin la Târgu-Mureş. Va fi un meci foarte interesant, între doi şahişti tineri. I-am văzut pe amândoi jucând live, pe Carlsen la Turneul Regilor de la Mediaş şi pe Caruana la un alt Turneu al Regilor, la Bucureşti. E o onoare să comentez un asemenea meci”, a mărturisit Daniel Baratosi.

Simultan… altfel, la Hotel „Grand”

Surprizele pentru şahiştii mureşeni nu se opresc aici, deoarece duminică, 11 noiembrie, în sala „Grand” din incinta Hotelului „Grand” din Târgu-Mureş va fi organizat un simultan… altfel, susţinut de trio-ul alcătuit din Daniel Baratosi, Dan Văsieşiu şi Victor Văsieşiu.

„Simultanul va fi organizat, sperăm noi, la 50 de mese, şi se va numi „Altfel”, în sensul în care vom juca şi cu albele, şi cu negrele. De regulă, la un simultan joci doar cu piesele albe, ca să ai totuşi un mic avantaj, având în vedere că joci cu mulţi adversari. Noi vom juca şi cu alb, şi cu negru, iar simultanul va începe la ora 15.00 sau 16.00, vom stabili exact ora în zilele care urmează”, a explicat Daniel Baratosi.

Antrenamente speciale pentru amatori seniori

Nu în ultimul rând, în perioada următoare clubul Juvenes din Târgu-Mureş va organiza antrenamente speciale pentru amatori seniori, care vor fi susţinute de Daniel Baratosi.

„Momentan, la clubul Juvenes există secţie de şah pentru copii unde antrenează Fugulyan Gergely, dar ne dorim să implicăm şi seniorii amatori. Sunt amatori care doresc să îşi îmbunătăţească jocul, să progreseze, să înveţe lucruri noi, şi considerăm că antrenamentele cu Daniel vor fi o bună oportunitate de progres pentru aceştia. Antrenamentele vor fi în zilele de luni, miercuri, şi vineri, de la ora 18.00, pe strada Poştei numărul 1. Aici va exista o mică taxă de participare, modică”, a afirmat Daniel Baratosi.

Alex TOTH