Angajări la Primăria Deda

Comuna Deda organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție temporar vacante de expert implementare, anunță Monitorul Oficial.

Pentru a putea participa la concurs, candidații au nevoie pentru postul de expert implementare A5 de studii medii sau superioare și experiență de 1 an în derularea de activități în comunitate, asistență acordată persoanelor din grupuri vulnerabile, pentru postul de expert implementare A2 de studii medii sau superioare și o experiență de 1 an în organizare/administrație, iar pentru postul de expert de implementare A7.1 de studii medii sau superioare și o experiență de 1 an în organizare.

Dosarele se pot depune până în 17 ianuarie la sediul Primăriei comunei Deda, nr. 175, județul Mureș. Vor urma proba scrisă în 25 ianuarie de la ora 10.00 și interviul în 28 ianuarie.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, persoană de contact Uleșan Daniela, telefon 0265 556 412 sau 0265 556 212 și e-mail deda@cjmures.ro.