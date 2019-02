Societatea „Luiereanca”, optimism înainte începerii campaniei

Share



Mihai Morar, președintele Societății Agricole „Luiereanca”, a fost prezent în cadrul celui mai recent simpozion organizat de Compania DAFCOCHIM, prilej de a ne spune despre bilanțul agricol al anului trecut precum și despre perspectivele 2019 în ce privește activitatea societății care o coordoneză, cu sediul în localitatea Luieriu, comuna Suseni.

„Anul 2018 a fost unul mediu, nici prea slab, nici foarte bun. A fost un an agricol în media celor anteriori. În ce privește cultura porumbului, cred că fost cel mai bun an în zona noastră, cu o producție de 9 tone la hectar. Aici a contat și suprafața relativ mică care am avut-o, datorită spuselor mele de mult timp și neascultate de nimeni, în ce privește sălbăticiunile, în special la urși și mistreț. Ne-au creat o grămadă de pagube, am rămas cu dosare întocmite pentru despăgubire, dar din păcate nimeni nu s-a sinchisit pentru așa ceva. Noi semănăm porumb, și ulterior facem dosare, mai exact, dăm de mâncare la animalele sălbatice decât să obținem o producție. În ce privește iarna, în zona noastră, aș putea spune că această iarnă a fost mai benefică decât cea de anul trecut. A fost un strat de zăpadă care, din punctul meu de vedere a protejat culturile. Ce va fi pe mai departe nu pot spune, dar eu zic că, în zona noastră iarna a fost un benefică, nu ca cea de anul trecut, fără zăpadă și temperaturi scăzute”, a precizat Mihai Morar.

Campania de primăvară bate la ușă, la fel și problema forței de muncă, datorate lipsei mecanicilor agricoli.

„În afara problemelor legate de animalele sălbatice, cel mai mare necaz e legat de lipsa forței de muncă, în special în ce privește mecanicii agricoli. Am avut mecanici care datorită vârstei s-au pensionat, și nu găsim în zonă oameni care să-i înlocuiască. Discutam cu diverse persoane, să merg pe la școlile cu profil agricol din Reghin și Dumbrăvioara să vedem dacă nu găsim ceva băieți mecanici agricoli care să fie interesați să facă un pic de agricultură. În rest, sperăm să intrăm în câmp pentru campania de primăvară undeva la sfârșitul acestei luni. În aceste zile am avut prte de un strat mic de zăpăadă, chiat intenționam să intru la grâu cu niște îngrășăminte chimice, dar datorită vremii, amânăm un pic acest lucru. După cum se prognozează vremea, vor mai fi vreo două, trei săptămâni de vreme cu instabilitate, dar după 25 februarie, spărăm să intrăm în câmp, cel puțin să administrăm niște îngrășăminte pe culturile de cereale păioase, și eventual să mai putem ara unele suprafețe care au rămas din toamnă, din cauza secetei care a fost. Pentru primăvara acestui an mizăm pe porumb, boabe și porumb siloz, dar limitat ca suprafață, cultivat numai în zona de lângă Mureș, unde încă nu este atac de mistreț.În celelalte zone mergem pe cultura de orzoaică, ovăz, ceva porumb siloz, pentru partea de zootehnie, la fel și lucernă, mazăre, floarea soarelui și sorg furajer”, a spus Mihai Morar.

Legat de imputuri, președintele Societății Agricole „Luiereanca” consideră benefică colborarea cu distribuitorii, respectiv Compania DAFCOCHIM.

”În ce privește costurile legate de imputuri, în jur de 30-35 % din profit îl alocăm pentru acest domeniu. Pot să spun că firmelele la care am participat, respectiv DAFCOCHIM, reprezintă un real sprijin, plata o facem când putem, fie la recoltare, fie când primim subvenții. Din acest punct de vedere pot spune că avem o anumită liniște”, a spus Mihai Morar.