Ioan Mocean (PNL Sărmaşu): “Am votat în speranţa unui viitor european”

La Sărmaşu, primarul liberal Ioan Mocean şi-a exercitat dreptul constituţional la Secţia de vot nr. 184, amenajată în incinta Sălii de sport a oraşului.

,,Mi-am exercitat dreptul constituţional la acest scrutin cu speranţa că toţi sărmăşenii cu drept de vot o vor face, chiar dacă pe toate reţelele de comunicare se zvonea că acest scrutin nu are nicio miză. Am votat cu gândul la copii şi nepoţii mei şi implicit cu gândul la copii şi nepoţii sărmăşenilor şi a tuturor românilor în speranţa unui viitor european. De asemenea, am gândit că cei care ne vor reprezenta în următorul mandat în Parlamentul European vor facilita implementarea celor şapte proiecte cu finanţare nerambursabilă europeană depuse, patru în execuţie şi trei în evaluare”, a declarat primarul Ioan Mocean, la ieşirea din secţia de votare.

