Au început înscrierile la tabăra de artă contemporană Minitremu Art Camp (ediția nr. 4)

Share



Minitremu Art Camp este o tabără gratuită de artă contemporană pentru eleve și elevi de liceu. E un laborator nomad de experiențe estetice și de viață în care participanții au posibilitatea să se întâlnească cu mai mulți artiști relevanți scenei de artă contemporană românești și internaționale și să lucreze cot la cot cu ei. E și o ocazie să-și facă prieteni noi.

Cei interesați de arta contemporană, cu toată lumea ei vie de subiecte și forme și cu toate posibilitățile pe care le deschide, sunt invitați să ia parte la Minitremu Art Camp indiferent dacă sunt elevi ai unui liceu vocațional sau teoretic.

Locurile sunt limitate, iar participarea în tabără se face în baza unei selecții.

Doritorii sunt rugați să trimită un un mail la artcamp@minitremu.ro și să povestească cine sunt, de la ce liceu vin, ce îi preocupă și de ce ar vrea să participe. Dacă au un portofoliu de imagini (desene, picturi, graffiti, fotografii) sau de texte (poezie, povești, eseuri), precum și videoclipuri, filme, muzică sau orice alte materiale care îi reprezintă, le pot trimite prin transfer sau attach, îi vor ajuta pe organizatori să îi cunoască mai bine.

Data limită este 1 iulie.

Tabăra din acest an are loc la Colegiul Silvic și Castelul Rákóczi-Bornemisza din Gurghiu, județul Mureș, în perioada 3-14 august. Participarea este gratuită și include cazarea în camere comune, cu trei mese pe zi pe toată perioada taberei, materiale de lucru, acces la diverse alte facilități (bibliotecă, spații de lucru, internet etc.).

Artiștii invitați vor fi Manuel Pelmuș, Andrei Dinu, Raluca Voinea, Edi Constantin, Szabolcs KissPál, Irina Bucan Botea și Jon Dean, alături de One World Romania și P.U.N.C.H. Bookshop & Publications.

Rezultatele taberei, alături de rezultatele din edițiile 1, 2 și 3 vor fi expuse la Spațiul 2/2 din Timișoara, pe perioada Bienalei Artencounters 2019.

Pentru mai multe detalii sau informații suplimentare despre tabără, ateliere sau locul de desfășurare, organizatorii vă stau la dispoziție prin e-mail la artcamp@minitremu.ro, sau la numerele de telefon 0747 815 145 (Laura Borotea) sau 0744 775 183 (Bartha József).