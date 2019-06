FOTO: Deda, distracție pe cinste în a doua zi de Rusalii

Share



Primăria comunei Deda și Asociația Culturală „Cununa Călimanilor” a organizat luni, 17 iunie, tradiționalul Târg de Rusalii, alături de spectacolul folcloric „Cântec, joc și voie bună”. Deschiderea oficială a sărbătorii s-a bucurat de prezența pe scenă a primarului comunei Deda, Lucreția Cadar, a viceprimarului Marius Ceontea, Mircea Mariș, primarul comunei Suseni și părintele paroh Cristian Fărcaș din Deda care binecuvântat tradiționalul târg de la Deda. „Acest târg traditional din a doua zi de Rusalii de aici de la Deda se ține din cele mai vechi timpuri. Pe această locație de pe malul Mureșului, în vremurile de demult, se ținea un târg unde lumea își putea procura uneltele agricole necesare începerii sezonului agricol de vară. De asemenea, aici se organizau hore ale fiecărui sat, Dumbrava, Vătava, Rușii Munți, Deda, Filea, Bistra Mureșului, Pietriș. Iată că acest lucru se menține în continuare. După o îndelungată perioadă de muncă, este timpul să ne și distrăm, să ne relaxăm în a doua zi de Rusalii. În acestă zi nu facem altceva decât să păstrăm tradiția lăsată de la străbunii nostri, și anume organizarea acestui târg care a reprezentat în permanent o tradiție a comunei Deda. După multitudinea de problem care le avem, trebuie să găsim și momente de relaxare, iar acest târg de Rusalii de la Deda este un bun exemplu în ce privește această destindere și petrecere frumoasă a unei zile de sărbătoare. Icoana Maicii Domnului, expusă la loc de cinste pe scena târgului, ne-a adus o vreme frumoasă, fără ploaie, ne-a ajutat ca lucrurile să decurgă așa cum au fost dintotdeuna, frumos și cu înțelepciune”, a precizat primarul Lucreția Cadar.

Gânduri bune de la Suseni

La rândul său, Mircea Mariș, primarul comunei Suseni a felicitat echipa organizatorică de la Deda pentru implicarea în promovarea tradițiilor Văii Mureșului Superior.

„Aduc gândurile mele bune de la Suseni locuitorilor comunei Deda. Mă leagă lucruri frumoase de Deda, este locul unde am întâlnit o echipă minunată , o doamnă primar deosebită care face cinste Văii Superioare a Mureșului. Tradiția aici la Deda este la loc de cinste, în special în zilele de sărbătoare , cum este și această a doua zi de Rusalii unde am fost mereu prezent. Mă leagă o prietenie deosebită cu primărița Lucreția Cadar, o felicit pentru multele proiecte care le-a realizat , precum și pentru investițiile care le face în ce privește cultura și tradițiile acestei zone. Felicit echipa dânsei , una extrem de implicată în promovarea acestor valori care le are Valea Mureșului Superior”, a spus primarul comunei Suseni.

Oameni iubitori de folclor la Deda

Programul artistic „Cântec, joc și voie bună” a reunit pe scena târgului soliști locali alături de mândria comunei Deda, Ansamblul „Cununa Călimanilor” coordonat de instructorul coregraf Vasile Gabor. Au încântat asistența soliștii Andreea Vlaic, Diana Tișe, Andreea Pop, Bogdan Orban, Mara Stupar, Ionela Matei, Andreea Petruț, Mădălina Mureșan, Ilinca Fărcaș, alături de invitatul special, solistul Robert Târnoveanu. „Întotdeauna la Deda avem foarte mulți spectatori la programele care le organizăm, oameni care iubesc portul popular, cântecul și jocul traditional. Dat fiind copiii care îi avem în comună, părinții sunt mereu prezenți alături de ei, fapt ce ne bucură. Înseamnă că ne susțin, îi interesează tot ce facem, ceea ce pentru noi este o mândrie. Am dorit să asigurăm consătenilor nostri și de această data un spectacol folcloric frumos, organizat cu foarte mulți soliști locali , cu ansamblul nostru de dansuri „Cununa Călimanilor” din Deda, la care se adaugă și oaspeți de onoare cum a fost Răzvan Târnovenu. Sperăm că acest spectacol a fost unul pe placul celor din comun Deda, prilej să-și vadă copii și nepoți pe scenă îmbrăcați în costumul nostrum popular”, a precizat Lucreția Cadar.

„Produse și tradiții la poalele Călimanilor”

Următorul eveniment găzduit de locația târgului de la Deda va avea loc sâmbătă, 22 iunie, „Produse și tradiții la poalele Călimanilor”, eveniment organizat de Grupul de Acțiune Locală – Defileul Mureșului Superior.

„Tot legat de tradiție ține și acest eveniment în care vor fi promovate produsele tradiționale. În comuna Deda își are sediul Grupul de Acțiune Locală -Defileul Mureșului Superior care are în componență comunele Văii Mureșului Superior, de la Suseni până la Stânceni. Fiecare comună va fi reprezentată cu un stand cu tot ce are mai traditional. De asemenea, va avea loc și un program artistic deosebit pregătit de către reprezentanții fiecărei comune pe scena unde are loc și Târgul de Rusalii de pe malul Mureșului. În cadrul acestei locații am făcut câteva amenajări la scenă, am mai turnat asfalt, și am instalat un transformator electric care ne-a costat peste 100.000 lei. Am făcut aceste amenajări deoarece locația este una deosebită, în fiecare duminică aici se ține piața. Foarte mulți agenți economici aveau de suferit din cauza lipsei curentului electric. Am făcut aceste lucruri pentru ca orice activitate să o putem desfășura în cele mai bune condiții, să avem o piață așa cum trebuie, să atragem comercianți de pe toată Valea Mureșului”, a subliniat primarul Lucreția Cadar.