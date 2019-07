Mai e o zi până începe cea de-a treia ediție a Festivalului VIBE

Share



Cea de-a treia ediție a festivalului VIBE aduce artiști de talie mondială la Târgu Mureș: va urca pe scenă DJ-ul belgian Lost Frequencies, al cărui megahit Are You With Me a ajuns deja la peste 300 de milioane de vizualizări pe YouTube. Pe scena Blue Arena va urca și unul dintre cei mai cunoscuți interpreți dubstep, Modestep (DJ Set), dar și Alle Farben, un DJ german care combină stilurile techno, minimal și house, având peste 100 de milioane de vizualizări la câteva dintre piese. Pe Magenta Stage va urca Foreign Beggars, o trupă britanică care va aduce cu totul altceva decât cei prezentați până acum: combină stilul rap cu dubstep, trăindu-l la intensitatea unui concert underground.

Pe lângă artiștii internaționali, la VIBE vor ajunge cei mai buni interpreți din Ungaria, dar și multe trupe și DJ locali emergenți. Desigur, vor urca pe scenă și artiști târgumureșeni cunoscuți precum DJ Shiver sau Thomas Pcz & C A Strings.

Pe lângă concerte, organizatorii recomandă festivalierilor să viziteze Fashion Corner, un spațiu social unde pot găsi haine și accesorii contemporane de la designeri locali talentați, pot încerca salonul de frumusețe sau pot să bea o cafea bună cu prietenii.

Festivalul va avea loc de joi, 4 iulie, până duminică, 7 iulie, pe malul Mureșului, în zona Go Kart (Str. Plutelor).

Bilete și informații suplimentare se găsesc pe site-ul www.vibefestival.ro/ro.