UDMR cere amânarea deciziei rectificării bugetului municipiului Târgu Mureș care în două luni a crescut cu o treime. Consiliul Local a decis.

Share



În cadrul unei conferințe de presă organizată joi, 4 iulie, la sediul UDMR Mureș, s-au discutat deciziile luate referitor la funcționarea organizației municipale Târgu-Mureș, respectiv despre ședința Consiliului Local Târgu-Mureș din aceeași zi și poziția Uniunii referitoare la rectificarea bugetară a municipiului Târgu-Mureș.

Forurile decizionale și executive se suspendă

La conferință au fost prezenți Peter Ferenc – președintele UDMR Mureș, Csiki Zsolt – consilier local și președintele Comisiei de Buget din cadrul Consiliului Local Mureș și Kovacs Levente – președinte executiv al UDMR Mureș.

Decizia de vineri, 28 iunie, a Consiliului Reprezentanților Teritoriali (CRT) UDMR Mureș a fost ca până la sfârșitul lunii septembrie să se numească o comisie care va face propuneri cu privire la funcționarea politică și organizațională a Organizației Municipale Târgu-Mureș. „Această comisie va fi numită de către președintele UDMR Mureș. Pe durata funcționării acestei comisii, toate forurile decizionale și executive din cadrul organizației municipale se suspendă, iar organizațiile de circumscripție, de cartier, își continuă activitatea ca și până acum. Activitatea politică și organizațională a Organizațiilor de Circumscripție de Cartier, respectiv activitatea grupului politic din cadrul Consiliului Local Târgu-Mureș va fi coordonată de către președintele UDMR Mureș, respectiv persoana mea în calitate de președinte executiv al organizației județene”, a spus Kovacs Levente.

Argumente pentru amânare

Potrivit reprezentanţilor UDMR, bugetul pe anul acesta al municipiului Târgu-Mureş îl depășește pe cel de anul trecut cu 147 milioane de lei, iar comparativ cu bugetul aprobat acum două luni în aprilie, acesta a crescut cu 102 milioane de lei.

„Am văzut o mărire a bugetului pe anul acesta față de execuția bugetară a anului trecut care era de 278 de milioane de lei, iar acum în 2019 este prevăzut un buget de 425 de milioane de lei, cu 147 de milioane mai mult față de anul trecut, iar în aprilie am avut un buget aprobat de 323 de milioane de lei. Un buget anual al orașului există, însă acum vorbim doar de o rectificare de buget la care după atâtea ore de ședință am decis să cerem o amânare de câteva săptămâni, eventual de două săptămâni ca să mai poată depune niște hârtii și să analizăm mai în detaliu. Avem o responsabilitate prin care încercăm să nu îndatorăm orașul pe foarte mulți ani”, a spus Csiki Zsolt.

În această priviță, Peter Ferenc a considerat că încă nu există destule informații, iar documentele abundă în neclarități, astfel încât decizia nu poate fi luată decât după prezentarea mai multor detalii.

„Trebuie să fie un buget care nu împovărează orașul și blochează proiectele anilor următori. În acest moment pot să afirm că luni am avut întâlnire cu fracția, la fel și azi. Dacă datele prezentate sunt reale, atunci pot să afirm că orașul se va îndatora pe următorii 10 ani, ceea ce este inacceptabil ca președinte a acestei organizații care răspunde și de activitatea consilierilor din Târgu-Mureș. Ceea ce nu pot să înțeleg e că acum două luni de zile a fost votat bugetul municipalității, iar acum se spune că nu mai sunt bani. Nu știu ce s-a întâmplat: ori este ireal ce s-a votat în aprilie, ori este ireal ceea despre ce vorbim astăzi. Ca om responsabil doresc să-i ajut pe consilierii locali, să stau lângă ei. Prin experiența mea de aproape 20 de ani în administrație să pot să le explic modalitățile de calcul în cadrul bugetului local și să-i ajut în luarea acestor decizii pe care vor să le ia în continuare pentru că aici vorbim nu numai de noi, vorbim de copiii noștri, de nepoții noștri și nu cred că este normal ca prin aceste decizii să influențăm viitorul copiilor noștri”, a explicat președintele UDMR Mureș.

Credite de angajament mari

Conform afirmaţiilor liderilor UDMR, creditele de angajament (contracte semnate multianuale) depășesc suma de 400 de milioane de lei în acest moment.

„Dacă ne gândim că bugetul pe investiții pe un an a fost de 41 de milioane anul trecut, acum sunt peste 400 milioane de lei angajări la credite. Asta înseamnă că 10 ani de zile bugetul de investiții este acoperit deja cu credite de angajament din datele care apar în acest buget. Eu așa am înțeles de la colegii mei, că în afară de acest credit de angajament sunt și creditele bancare. În această situație dacă anul acesta se vor semna contracte pentru peste 400 de milioane, atunci întreb în următoarele 2-3 mandate ce se va întâmpla? De aceea am fost de acord cu colegii să ceară această amânare, să vină cu mai multe detalii, poate există bani undeva și nu știm sursa”, a menţionat Peter Ferenc.

Reprezentanții UDMR au mai declarat că nu au discutat în prealabil cu alte partide politice legat de această rectificare bugetară, fiecare dintre formaţiunile politice cu reprezentare în Consiliul local Târgu-Mureş având la dispoziție aceleași date.

Decizia Consiliului Local

În cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Târgu-Mureș care a avut loc la două ore după conferința de presă UDMR, s-a decis amânarea rectificării bugetare cu 14 voturi „pentru”, în acest sens fiind necesar un minimum de 12 voturi.

Elena Polearuș