CSM Târgu-Mureș, cu sau fără baschet?

După fotbal, prima disciplină sportivă care va debuta în noul sezon din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu-Mureș, înființat în urmă cu un an, baschetul este a doua și ca inters, și cu echipe atât la masculin, cât și la feminin. Situația în cadrul acestei secții pare însă și mai gravă decât la fotbal. Șanse de redreasare ar fi, mai ales ținând cont de faptul că noua ediție la baschet debutează mai târziu. Acest lucru depinde tot de decizia care urmează să fie luată în cadrul Consiliului Local la rectificarea bugetului. De aici se pare că vine în schimb piedica, rectificarea având șanse mari de a fi amânată, din cauza disputelor politice.

Revenind la cele dou echipe, ambele au avut un parcurs foarte bun în primul an de activitate în cadrul CSM. Pornite din cel mai de jos eșalon patronat de către Fedreația Română de Baschet, al treilea la masculin și al doilea la feminin, ambele au dominat campionatul, având chiar potențial de a intra în lupta din turneele pentru locurile 1-8. Acest lucru nu a fost însă posibil din cauza prevederilor regulamentului federației, care nu permite unui club să activeze în primul eșalon după doar un an de la afiliere. Șansele de a analiza și dscuta situația celor două echipe sunt minime. Din motive ușor de înțeles, reprezentanții fiecărei discipline sportive, indiferent de poziția ocupată, ridică aceste probleme, dar cu condiția de a nu fi citați. Se menționează în schimb faptul că mereu a fost promisă sprijinirea sportului, iar bugetul alocat ar reprezenta sub 2% din bugetul local, o sumă infimă față de beneficiile care le-ar putea aduce sportul orașului, inclusiv la imagine.

Băieții, în așteptare

Echipa masculină trecută de la desființata BC Mureș a rămas cu aceiași doi antrenori, Szászgáspár Barnabás și George Trif (foto 3) făcând mai degrabă voluntariat din dragostea pentru baschet și, de ce nu, din patriotism local, ambii fiind târgumureșeni. Pornită din eșalonul trei, a cedat mai degrabă primul loc în acest eșalon celor de la Phoenix Galați, loc care îi ducea în lupta pentru turneul play-off, au câștigat apoi grupa numită „albastră” la pas și au renunțat practic la lupta pentru locul 9, care nu le oferea niciun beneficiu. În faza a treia a fost un dublu eșec cu CSO Volunari, echipă care avea obiectiv accederea în play-off, locurile 1-8 și au încheiat ediția cu o dublă victorie în fața celor de la CSM Mediaș și pentru a evita o nouă deplasare, ocupând la final poziția 11. Ar urma participarea în eșalonul secund, dacă vor mai avea cu cine. Lotul nu s-a reunit încă, așteaptă deciziile celor care dictează viitorul lor. În aceste condiții, despre plecări sau sosiri nu se poate vorbi, la fel cum „nu pot vorbi” nici cei din conducerea secției.

Situație similară la feminin

La fel ca și în cazul echipei masculine, fetele de la BC Sirius au trecut la CSM, înscrise în al doilea eșalon (mai jos nu este). Cu un total de 13 formații, cuprinse în două eșaloane, ediția a avut tot trei faze. Neputând ocupa un loc mai sus de locul 3 (în primul erau doar 6), mureșencele au încheiat prima fază pe locul 4, dar deseori cu un lot decimat de accidetări, în neputința de a efectua transferuri. În faza a doua, profitând și de degringolada unui alt CSM, cel din Oradea, echipa antrenorului Ionel Brustur (foto 4) s-a clasat pe prima poziție după cele 10 partide ale fazei, dar în play-off au participat alături de cele 7 din prima grupă tot bihorencele. Ultima fază, cea pentru locurile 9-12 s-a disputat în două turnee, mureșencele încheind pe prima poziție. Ar urma un nou sezon în liga secundă, dar la fel, dacă va fi cu cine. Jucătoarele fac pregătiri individuale, unele chiar participând cu mari eforturi la campionatul 3-3. Lotul nu s-a reunit așadar și jucătoarele se află în așteptare, sau căutare de soluții. Singura jucătoare care se știe că a plecat este Alina Pop, care și-a încheiat studiile și a primit ofertă din partea echipei din Arad. Dintre celelalte, șanse de a rămâne, dacă vor avea unde, sunt localnicele. În perioada în care ar trebui să se semneze contacte și să înceapă pregătirile, se stă în așteptare.

Temerile s-au adeverit

În ziua în care au fost contactați cei din secția de baschet, cu succes sau fără, înaintea ședinței de la Cosiliului Local, la sediul UDMR din Târgu-Mureș a avut loc o conferință de presă în care s-a dezbătut această problemă, conferință la care a participat și colegul meu Andrei Vornicu. În cadrul acesteia, președintele Consiliului Județean Mureș

Péter Ferenc a afirmat că salariile restante sunt cauza refuzului consilierilor locali de a vota rectificarea bugetului și a subliniat faptul că „în bugetul local încă sunt aproape 2 milioane de lei votați care n-au fost plătiți către Clubul Sportiv Municipal. Deci, dacă s-ar plăti banii votați până acuma n-ar fi nicio problemă financiară, dar acest lucru așa se pare că nu se dorește”.

În cadrul aceleiași conferințe de presă Csiki Zsolt, președintele Comisiei de buget-finanțe din Consiliul Local a dăugat: „La Clubul Sportiv Municipal am aprobat un buget în aprilie, iar la ora actuală mai există bani neplătiți, în jur de 1,8 milioane de lei. Dacă s-ar plăti acești bani, Clubul Sportiv Municipal ar avea posibilitatea să plătească salariile”.

Temerile celor care prevedeau dinainte acest obstacol s-au adeverit așadar. Ședința în care trebuia să se voteze rectificarea bugetului nu a mai avut loc. Motivul: nu a fost aprobată Ordinea de zi. Soarta CSM-ului rămâne în suspans.