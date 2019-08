INTERVIU cu Diana Găbureac, olimpică la Limba și Literatura Română: „O pasiune adevărată te motivează să gândești altfel”

Share



Diana Găbureac, elevă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, a făcut parte din lotul național al Olimpiadei de Limba și Literatura Română, precum și din cel al Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață. O elevă excepțională care urmează să înceapă în septembrie clasa a X-a, caută să îmbine realul cu umanul, motiv pentru care specializarea pentru care urmează cursurile liceului este „Matematică-Informatică”. De asemenea, este implicată în diferite activități de voluntariat.

Reporter.: Câtă muncă se află în spatele succesului tău?

Diana Găbureac: Nu am o ecuație a succesului, dar am o ecuație a fericirii pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi. Este esențial să crezi în tine, să simți o dorință constantă de a cunoaște mai mult, de a te autodescoperi. Pentru mine, să scrii înseamnă să sculptezi cuvinte în roca brută a semnificației, astfel încât opera ta să fie emoție și lumină. Munca este un factor important în acest proces, însă este nevoie de mai mult decât ciocan şi daltă pentru a însufleți. Este nevoie de ambiție, dăruire, dorința de a performa. Programul de studiu şi exercițiul îți dezvoltă stilul de scriere, te provoacă să gândeşti, dar în spatele succesului meu se află talentul.

Rep.: Cum balansezi școala cu activitățile extrașcolare?

D.G.: Consider că elevii se află într-o căutare constantă a echilibrului între mediul academic şi cel social, între domeniul real şi cel uman. Sunt multe arii de studiu care mă atrag, de aceea am ales versatilitatea profilului matematică-informatică bilingv engleză. Am ales să mă ancorez în jumătatea reală, pentru că am ştiut că mă pot regăsi pe mine însămi şi în numere, şi în cuvinte. Deşi am un program de studiu încărcat, mă consider privilegiată să îmi petrec timpul liber alături de oameni minunați. Particip la evenimente culturale, mă relaxez sau citesc în aer liber, vizionez piese de teatru, scriu poezii şi scenarii. De asemenea, îmi place să discut pe diverse teme cu familia şi prietenii, să urmăresc documentare din diverse domenii.

Rep.: Cu ce impresii ai rămas după participarea la Olimpiadă?

D.G.: Olimpiada este una dintre acele experiențe autentice prin care sufletul se încarcă de fericire latentă. Totodată, este spațiu al întâlnirilor memorabile cu oameni minunați, al acelor interacțiuni în cadrul cărora devenim maeștri şi discipoli unii pentru alții, dezvoltându-ne cu adevărat. În clasa a IX-a am participat la etapa națională a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română, desfăşurată la Buşteni, unde am obținut mențiune. O lună mai târziu, am participat la Concursul Național „Cultură şi spiritualitate românească”, o experiență tradițională pe plaiuri vâlcene, unde m-am clasat pe poziția a doua. De fiecare dată, aştept revederea cu oamenii dragi, acele clipe privilegiate sub semnul Cuvântului. Simt că Olimpiadele sunt fereastra cuvintelor spre Cer, iar noi, cei care le plăsmuim pe pânza nemărginirii, transcedem alături de ele.

Rep.: Ce vrei să faci în viitor?

D.G.: Asemeni multor olimpici pe care îi cunosc, îmi doresc să studiez la o universitate prestigioasă din Marea Britanie sau America. Mi-ar plăcea să explorez sistemul Liberal Arts, aşadar oportunitatea de a-mi crea un program de învățare pe paliere multiple. Îmi doresc o carieră centrată asupra comunicării, însă am certitudinea că orizonturile mele se vor extinde în următorii ani şi mă voi decide atunci asupra profilului pe care aş vrea să îl urmez.

Rep.: Ce hobby-uri ai?

D.G.: Consider că o pasiune adevărată te motivează să gândești altfel, să modelezi din materia primă a acestui labirint ludic un spațiu al frumosului. Prima mea întâlnire cu literatura am trăit-o desluşind taina cititului, la vârsta de trei ani, odată cu ambiția și curiozitatea de a-mi împresura copilăria cu pagini de poveste. Pereții mei sunt tapetați de pagini și coperte asemeni crisalidei unui fluture. Am descoperit scrisul ca o încercare de a descifra inefabilul, ca un joc prin care mă pot plasa în postura de autoare, ca un zbor deasupra lumii întregi. Iubesc această libertate: când vârfurile degetelor ating condeiul, simt că fiecare cuvânt albastru pe care cerneala îl generează este o scânteie. Îmi place să explorez zona atemporală a artei, să descopăr semnificațiile picturilor și să aflu poveștile orașelor istorice în care călătoresc. În timpul liber mă plimb în natură, pictez, rezolv probleme interesante de matematică sau caligrafiez citate. De asemenea, sunt voluntar la Teatrul Național, American Corner și Salvați Copiii, întrucât consider că este important pentru un licean să se implice în zona umanitară, dezvoltând comunitatea şi pe el însuşi.

Rep.: Ce alte reușite mai ai la activ?

D.G.: Încă din primii ani de şcoală, atracția mea principală se îndrepta spre matematică şi limba română. Participările mele la diferite competiții în clasele primare s-au prelungit, în gimnaziu, cu Olimpiade şi concursuri interjudețene la diferite discipline. Le-am explorat pe toate: începând cu logica matematicii şi a fizicii, continuând cu inspirația limbii şi literaturii române şi a lecturii, până la punctul lor de intersecție – lingvistica. În clasa a VI-a m-am calificat pentru prima oară la etapa națională, la Olimpiada de Limba şi Literatura română şi la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață. A fost un an încununat de succes: am obținut premiul I pe țară atât la Olimpiada de Limba şi Literatura Română, cât şi la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, şi am participat la Olimpiada Internațională de Lectură, desfăşurată la Constanța. De asemenea, în acelaşi an am participat la Olimpiada Națională de Lingvistică ,,Solomon Marcus”. Pentru aceste rezultate, Biblioteca Județeană mi-a oferit distincția Pro Libro Spe. Am participat la concursuri naționale şi internaționale de matematică, psihologie şi literatură. Prima mea Olimpiadă națională a fost startul, iar de atunci mă calific la trei astfel de competiții în fiecare an. Succesul este un edificiu peren, şi fiecare om pe care l-am întâlnit m-a ajutat să înalț acest „locaş de stat cu capul în mâini în mijocul sufletului”. Le mulțumesc părinților şi profesorilor mei pentru că m-au apropiat de frumos!

A consemnat Alex Ionuț ORBAN