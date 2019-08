Povara rămâne pe umerii juniorilor la CSM Târgu Mureș

Share



Problema legată de activitatea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș sesizată înaintea startului în sezonul competițional de primăvară s-a adeverit, din păcate. Clubul înființat la acea vreme în urmă cu doar câteva luni, cu 12 ramuri sportive, avea rezultate cu mult peste orice așteptări. Așteptările erau dealtfel mai degrabă cele scontate, dar numai din partea conducătorilor ramurilor. Aceștia s-au „încorporat” în CSM după ce la cluburile la care au activat nu au mai avut susținere financiară, dar au obținut rezultate de valoare și toți veneau cu mari speranțe ca sub acoperișul noului club să-și valorifice munca de ani de zile. Astfel, CSM Târgu Mureș s-a dovedit un adevărat „tăvălug” la disciplinele jocurilor sportive. Obligate să pornească de jos, echipele clubului au obținut promovări la fotbal, masculin și feminin, futsal, volei feminin, echipele de baschet au fost în prim plan, dar promovarea era permisă doar în sezonul viitor, echipa de handbal a fetelor a câștigat la pas grupa în Divizia A, cu junioarele care deveneau campioane la categoria lor. La futsal s-a obținut de asemenea promovarea, revenirea dealtfel în Liga I, iar echipa U19 a disputat finala. Aproape tot ce se putea. Mai e ceva? Da, la sporturile individuale s-au obținut de asemenea rezultate valoroase, unele în competiții internaționale. Pe acestea din urmă se pare că această criză nu le-a lovit atât de puternic. Competițiile nu se desfășoară în sistem turneu, cu etape săptămânale, unde neprezentările pot aduce sancțiuni. Jocurile sportive rămân totuși în continuare cele cu audiență mai mare.

După renunțarea la locurile obținute în urma rezultatelor din primul an de activitate, cu turnee, baraje și mari sacrificii, majoritatea echipelor și-au văzut eforturile zădărnicite. Deciziile, luate sau nu, în spatele unor dispute politice sau de alt gen i-au prins la mijloc pe cei care au muncit pentru aceste rezultate, tehnicieni, sportivi.

Cristian Chertes: „Noi nu am desființat nicio secție, nu este în puterea noastră!”

Sunt numeroși oameni intrigați de ceea ce se întâmplă și mulți caută explicații. Sunt contestați de unii banii publici folosiți pentru funcționarea CSM, argumente pro și contra care le vom evita acum. Cert este faptul că în jurul CSM s-a creat o reală „furtună”. Din aceasta vor ieși doar cei „încăpățânați” să rămână sub culorile clubului. Adevărat, aceștia pot fi doar unii pe care îi leagă ceva de oraș, de sportul practicat, de club nu putem spune. Pentru a afla care este situația echipelor aproape de startul în noul sezon a celor care au reușit să facă pasul înainte, în lipsa directorului executiv Constantin Copotoiu, i-am cerut câteva detalii despre situația „la zi” adjunctului Cristian Chertes.

Reporter: Vorbește lumea, echipele pleacă de la CSM. Care sunt cele plecate?:

Cristian Chertes: Prima echipă plecată a fost cea de polo. De aici a plecat toată echipa, jucători și antrenori, deoarece erau nemulțumiți de întârzierea plății salariilor. Toate au venit în urma amânărilor repetate din cadrul ședințelor Consiului Local, motiv pentru care se întârzia repetat cu plata. S-au făcut numeroase acuze, unele la adresa noastră, dar noi nu știam cauzele, noi nu facem politică. Ei nu erau plătiți și nu au acceptat să mai rămână pe baza unor promisiuni. Noi nu am dat pe nimeni afară, dar nu-i mai puteam convinge să rămână doar pe promisiuni. Noi nu am desființat nimic, așa cum ne acuză unii. Singurii care au acest drept sunt membrii Consiliului Local, noi doar punem în aplicare ceea ce hotărăsc aceștia. Mulți întreabă ce este cu orașul acesta și aproape ne determină să facem noi politică, dar noi suntem doar cei care pun în aplicare deciziile.

Rep.: După poloiști au urmat și alții?

C.C.: Următorii au fost cei de la futsal. Cei care și-au găsit echipe prin țară au plecat, unii ne-au dat în judecată și avem trei sau patru procese pe rol. Aici, echipa care a promovat în Liga I a rămas în a doua, dar cu jucători din oraș, fără contracte deocamdată. Ei s-au înscris, mai urmează să se găsească resurse pentru a putea participa. Au mai plecat majoritatea jucătorilor seniori de la echipa de baschet. Și aici au rămas doar cei localnici, majoritatea juniori, înscriși în Liga I, inferioară Ligii Naționale.

Rep.: S-au aprobat recent unele sume pentru ieșirea din criză.

C.C.: S-au primit bani și se fac plăți, dar deocamdată doar pentru achitarea datoriilor, deplasări, hoteluri, inclusiv pentru plata salariilor. Ni s-a spus că în termen de o lună vor fi plătite toate datoriile, dar asta nu asigură continuarea pentru multe secții. Acest lucru ne obligă să ne reducem activitatea la echipele care urmau să evolueze la un nivel mai înalt. Așa cum a spus și directorul clubului (Constantin Copotoiu-n.r.), nu putem semna niciun contract fără a avea certitudinea că îl putem onora. Jucătorii și antrenorii nu mai au încredere. Încercăm să găsim soluții, dar dacă nu ai pe ce te baza nu poți ține jucătorii. La fotbal de exemplu nu se poate spune că nu am avut rezultate. Încă de când era ASA am adus un prim trofeu, ne-am bătut la titlu și sunt mulți jucători care au fost crescuți sau formați la centrul nostru și acum evoluează la echipe din ligile superioare. Fără falsă modestie, acum aveam o echipă competitvă, capabilă să aspire la promovarea în Liga II, dar nu am putut continua cu promisiuni, astfel că jucătorii care și-au găsit echipe au plecat. Astfel, până la redresare, vom continua doar cu echipele de juniori. La fete costurile sunt mai reduse și se fac eforturi ca aceasta să continue. Echipa este înscrisă, așa cum au fost inițial toate echipele înscrise, dar nu cu toate s-a putut continua.

Rep.: La nivel de echipe de seniori se va continua așadar doar cu echipele fetelor de la handbal și volei, ambele alcătuite în majoritate din junioare.

C.C.: Se dorește susținerea lor, la fel ca la toate sporturile. O decizie care se va lua în legătură cu continuarea echipei de handbal la senioare și junioare va avea loc săptămâna viitoare, înr-o ședință a Comitetului Director. Noi vom veni cu propuneri, dar hotărârile vor fi luate de către membrii acestui comitet. La volei sunt de asemenea jucătoare junioare, iar pentru acestea pot fi găsite și alte resurse pentru cazare și masă. Multe sunt în loturile naționale, altele, dintre cele rămase, sunt mureșene.

Rep.: Se adeverește din păcate previziunea cu plapuma prea mică pentru aspirații atât de mari?

C.C.: Problemele mari sunt doar la echipele de seniori. Celelalte sunt înscrise, iar la sporturile individuale nu sunt probleme, toate funcționează în regim normal. Legat de această problemă, este adevărat că putem spune că ne-am autodepășit, rezultatele au fost mult peste așteptările multora, dar cei care au susținut acest proiect în Consiliul Local știau dinainte la ce ne putem aștepta, la ce se angrenează. Ei au fost cei care au votat, tot ei au făcut calculele, noi ne ocupam de latura sportivă.

Am să dau un exemplu mai mult decât elocvent, CSM București. Acesta are un buget incredibil, între 800 milioane și un miliard de euro pe an. Au avut rezultate de excepție cu mai multe ramuri sportive, dar au dat și ei de greutăți. Au avut un an greu, de recesiune și s-au văzut nevoiți să reducă cheltuielile la majoritate disciplinelor. Astfel, s-au axat doar pe handbal, unde este concentrată toată atenția. Nu poți păstra ritmul la cel mai înalt nivel la toate. Acum totul depinde de deciziile consilierilor locali. Cum am spus, eu nu fac politică, dar numai acoperirea datoriilor nu asigură continuitatea. Vom merge înainte cu ce mai avem și vom încerca să ne redresăm din mers, pas cu pas.

„Diagrama” sporturilor de echipă

Deși este aproape evident, CSM Târgu Mureș își va continua activitatea, chiar dacă a renunțat evident pentru viitorul apropiat la rezultate de valoare în sporturile de echipă. Titluri și medalii pot veni așadar în viitorul apropiat de la sportivii secțiilor care au reușit deja să aducă primele medalii în vitrina clubului: lupte, haltere, auto-moto, tenis, natație, popice, box și altele. Înainte sau după discuția cu Cristian Chertes, mai mulți dintre conducătorii sau tehnicienii secțiilor clubului au confirmat sau completat cele de mai sus.

Înaintea ultimelor „retușuri”, o recapitulare sumară a sporturilor de echipă ar arăta în felul următor, cu eventuale modificări de ultimă oră:

-fotbal: la băieți doar echipe de juniori, de la U15 în jos, până la 6 ani, echipă în Liga II feminină cu localnice și două jucătoare împrumutate;

-baschet: Liga I și juniori la masculin, eventual junioare la feminin, situație incertă;

-futsal: echipă în Liga II, cu juniori și localnicii experimentați rămași, deocamdată fără contracte, echipă în campionatul U19;

-handbal: Divizia A la feminin și echipă(e) la junioare, nedefinitivat numărul sau categoriile;

-volei: Divizia A1 feminin (la junioare sub culorile CSU Medicina CNUE).

-polo: echipe de juniori, unde fetele au cucerit titlul de campioană.

Coordonatorii secțiilor acestor ramuri rămân cei care au activat și în primul an de activitate: Constantin Lungu, Seches Carol și Flavius Șomfălean (fotbal), Szaszgaspar Barnabas (baschet), Kacso Endre (futsal), Claudiu și Mihaela Evi, Liana Costea (handbal), Laurențiu Magdaș (volei).