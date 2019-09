Campania ”10 pentru Siguranță”, la momentul bilanțului în județul Mureș

Share



Campania ”10 pentru Siguranță” s-a încheiat, prilej cu care reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, alături de partenerii de la Instituția Prefectului – Județul Mureș, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Mureș, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Colonel Sabin Motora” Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș, Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Mureș și Serviciul Județean Anticorupție Mureș s-au reunit vineri, 20 septembrie, într-o conferință de presă, pentru a evalua rezultatele și impactul pe care campania l-a avut asupra elevilor, parinților, dar și a cadrelor didactice.

Activități în 40 de școli

În perioada 6-20 septembrie, partenerii campaniei au demarat activități în 40 de insiutuții școlare din județul Mureș.

Adjunctul comisarului-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Claudiu Jurcan, a precizat următoarele: ”Prevenirea și combaterea violenței juvenile este o activitate constantă a Poliției Române și, bineînțeles, a Inspectoratului nostru, siguranța copiilor noștri fiind un obiectiv la care suntem toți îndemnați să contribuim, începând de la familie, comunitate, instituții și autorități locale. Vă informez, pe această cale, că mesajul nostru a fost apreciat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, campania fiind preluată la nivel național.”

Orare cu conținut preventiv

Despre campania ”10 pentru Siguranță” a luat cuvântul și inițiatoarea campaniei, Natalia Dulău, subcomisar al Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

”Aș dori să început făcând referire la principiul de bază al prevenirii care este parteneriatul și munca în echipă, subliniind totodată faptul că doar prin activități realizate în sistem integrat putem înregistra rezultate optime cu munca de prevenire. Siguranța este o stare care se construiește împreună, la care sunt chemate să participe, așa cum a subliniat și domnul Jurcan, toate instanțele cu atribuții în creșterea și educarea copiilor: familia, școala, și cu atât mai mult cele care au atribuții privind siguranța copiilor: instituțiile și autoritățile locale. Campania ”10 pentru Siguranță” a vizat trei direcții de acțiune: componenta mediatică – presa, componenta de întâlnire directă cu elevii în școli, și o componentă de distribuire de materiale sub forma acelor orare cu conținut preventiv, utile și necesare elevilor care ar fi bine să fie consultate atât de părinți cât și de elevi și să fie discutate zilnic”, a afirmat Natalia Dulău.

În cadrul campaniei, s-au editat 20.000 de materiale promoționale, așadar orarele cu conținut preventiv au ajuns în casele a peste 20.000 de mureșeni.

”În cele 10 zile care s-au scurs, am desfășurat 96 de activități, având un număr total de beneficiari care se ridică la cifra de peste 5.200 elevi și cadre didactice”, a subliniat Natalia Dulău.

O nouă zi, o nouă tematică de discuții

Fiecare zi a avut o tematică aparte, astfel încât atenția elevilor să fie distribuită într-o singură direcție, obținând rezultate optime.

”În prima zi am vorbit despre siguranța rutieră, am tratat în cadrul campaniei atât pericolele vizibile cât și cele invizibile. Am vorbit cu elevii despre pericolele, amenințările și vulnerabilitățile timpului prezent. În ceea ce privește siguranța rutieră, anual, în România, mor mii de persoane implicate în accidentele de pe șosele. În următoarele zile am vorbit despre siguranța publică și despre cât de important este să ne educăm copii în a manifesta atenție sporită față de bunurile personale pe care le au la ei. Am discutat și despre relaționarea copiilor cu persoanele necunoscute. Un alt subiect pe care l-am tratat a fost violența în familie unde am avut sprijinul Centrului de Monitorizare, Prevenire și Combatere a violenței în familie. S-au făcut pași uriași în această direcție, avem un ordin de protecție provizoriu care poate fi emis de polițist în județul Mureș”, a menționat Natalia Dulău.

Campanie benefică tinerilor

A doua parte a campaniei a vizat acele pericole ”invizibile” care se referă la traficul de persoane unde partenerii de la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane au prezentat metodele cele mai cunoscute de care uzitează infractorii pentru a-și racola victimele.

De asemenea, s-a abordat problematica consumului și traficului de droguri care a devenit o amenințare reală mai ales în rândul tinerilor. Pentru a face mai interesantă activitatea, dar și pentru a prezenta cât mai direct efectele consumului de substanțe interzise, s-au folosit ochelarii care simulează consumul de droguri și de alcool. Acești ochelari induc persoanei stările prin care trece un consumator. Ochelarii au fost folosiți cu scopul de a prezenta dar și de a diminua dorința de consum din partea tinerilor.

La încheierea conferinței, s-a ajuns la concluzia că această campanie a fost benefică în rândul tinerilor. Așadar, se vor realiza în continuare proiecte care vizează siguranța tinerilor și a comunității. Tot în cadrul conferinței, Natalia Dulău a precizat că ”avem un proiect în derulare, ”Educație pentru Siguranță” în cadrul căruia ne dorim să ajungem în școli, să formăm profesorii, pentru ca la rândul lor să își aducă aportul la educația în vederea siguranței.”

Andreea GONDOR