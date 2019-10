FOTO: Cântec, joc și voie bună, la Ziua Comunei Petelea

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Petelea au organizat sâmbătă, 5 octombrie, un spectacol artistic cu ocazia „Zilei Comunei Petelea”, eveniment ajuns la cea de a doua ediție. Primul oaspete care și-a făcut simțită prezența a fost prefectul județului Mureș, Mircea Dușa care a punctat importanța unor astfel de manifestări precum cea de la Petelea. „Deja, foarte multe localități din județ și din țară organizează Ziua Comunei, prilej pentru a pune în valoare tradițiile și obiceiurile specifice. Fiecare comună, în decursul devenirii sale, a creat ceva care să rămână pentru celelalte generații. Iată că și aici la Petelea ,domnul primar încearcă să aducă în actualitate tot ce are mai valoros în comună, la care se adaugă artiști de valoare ai cântecului popular românesc. Faptul că aduce în actualitate tradițiile, obiceiurile, cântecul și dansul popular, trebuie să le transmitem și generațiilor viitoare. Tinerii sunt cei care trebuie să preia acest mesaj al respectului pentru ceea ce poporul român a creat mai valoros. Tinerii trebuie să preia acest mesaj, să ducă mai departe aceste obiceiuri, tradiții pe care noi le apreciem atât de mult. În același timp, Ziua Comunei este și un bun prilej pentru a aprecia ce a făcut primarul într-un an de zile, , cum e cazul lui Sorin Pompei Pădurean. De când gestionează treburile gospodărești și administrative ale acestei localități , se vede. Se introduce rețeaua de apă și canalizare, se asfaltează drumurile, iar oamenii apreciază eforturile pe care le face primarul în acest sens”, a spus prefectul Mircea Dușa.

Sorin Pompei Pădurean: „Această zi să ne fie spre bucurie, împăcare și împărtășanie”

Deschiderea oficială a sărbătorii comunei Petelea s-a bucurat de prezența oficialităților județene, printre care îi amintim pe Cristian Chirteș, senator PNL, Ionela Balaș, consilier județean, Ervin Molnar, vicepreședintele PNL Mureș, primarii comunelor Suseni, Mircea Mariș, Ideciu de Jos, Lucian Feier, Chiherul de Jos, Eremia Pop, și nu în ultimul rând, Gabriel Dumitrache, directorul Aquaserv Reghin și Carmen Angela Nicoară, directoarea Școlii Gimnaziale Petelea. „Deoarece anul trecut am avut parte de un eveniment reușit, se impune și în acest an să marcăm o zi a noastră, a petelenilor, a celor care locuiesc aici, care au rădăcini în aceste locuri. Folosesc această ocazie pentru a mulțumii tuturor celor care mă susțin și se implică activ în bunul mers al traiului nostru în cele două sate, Petelea și Habic. În calitate de primar, mă străduiesc, alături de echipa mea, să duc la bun sfârșit munca pe care mi-am asumat-o, pentru care am fost mandatat de către cetățenii comunei Petelea. În același timp, sunt conștient că nu pot realiza nimic singur. O dezvoltare reprezintă conlucrarea tuturor pentru scopuri comune, în beneficiul tuturor. Doar noi avem puterea de a ne face viețile mai bune , împreună, respectându-ne, cu îndeplinirea datoriei de cetățeni, ajutându-ne în nevoi și necazuri, de care nimeni nu e scutit în viață. Ajutorul și respectul îl datorăm bătrânilor noștri, cei care ne-au crescut, care au luptat pentru ca noi, astăzi, să ne putem bucura din toată inima. Să sărbătorim Ziua Comunei o dată cu belșugul toamnei, dovada hărniciei și a muncii cu dragoste de oameni. Această zi să ne fie spre bucurie, împăcare și împărtășanie”, a precizat Sorin Pompei Pădurean, primarul comunei Petelea.

Oaspeții prezenți au salutat organizatorii, în frunte cu primarul Sorin Pompei Pădurean, pentru munca depusă în folosul comunității pe care o reprezintă. „A doua ediție a Zilei Comunei reprezintă o bucurie pentru peteleni. Îi felicit pe cei din Petelea în frunte cu primarul lor. Ceea ce se întâmplă în Petelea, trebuie să se întâmple în fiecare localitate din județul Mureș. Este un lucru normal ca o dată pe an să sărbătorim Ziua Comunei, unde lumea să se întâlnească, până la urmă să se bucure împreună. Cred că vor fi multe ediții acele zilei comunei Petelea de acum înainte, doar cu ajutorul celor din comună. Dacă atâtea mandate au fost alături de el, și de acum încolo vor trebui să-l susțină, pentru bunul mers al comunei”, a precizat Cristian Chirteș, senator PNL.

La rândul său, Mircea Mariș, primarul comunei Suseni, a subliniat importanța continuității la conducerea primăriei Petelea. „Mă bucur că bunul Dumnezeu a rânduit această minuntă zi , să fiu lături de cei din comuna Petelea și de primarul lor, Sorin Pădurean, căruia trebuie să-i mulțumesc pentru invitație. Anul trecut , la prima ediție, eram înghețat pe scenă, de aceea mă bucur că această sărbătoare s-a mutat într-o zi de toamnă frumoasă. Se spune că omul se vede după fapte și după prieteni. Faptele primarului Sorin Pădurean se văd zi de zi, iar prietenii îi sunt alături pe scenă. Să de-a Domnul să-l țină cât mai mult, să fie în continuare în fruntea acestei comunități pentru că merită. Este un om destoinic, un om implicat, un om care ține frâiele acestei comune, care nu este deloc ușor de condus. Cu oameni ca el, vom reașeza România pe un făgaș normal”, a spus Mircea Mariș.

Spectacol cu artiști îndrăgiți

Primii care au urcat pe scenă au fost seniorii Ansamblului „Doina Mureșului”, urmați de soliștii Ancuța Făgăraș, Vlăduța Lupău și Ansamblul „Floare de dor” din Petelea. Programul artistic a mai cuprins recitalurile susținute de Raluca Rotaru, Nicoleta Rotaru, Cristian Oltean, Grupul vocal „Floare de dor”, Ilie Șandor Maier, Ansamblul Toaca Văii Gurghiului, Lucia Hărșan, Paul Miclea, Alex Moldovan, Alexia Aștelian, Diana Marin, Maria Stuparu, Maria Pop, Bogdan Orban și Ansamblul „Hora” din Ungheni. Invitații speciali ai spectacolului artistic au fost Ionuț Fulea, Ciprian și Mihaela Istrate, Cristian Pomohaci, Angela Rusu și Laura de la Orăștie. Seara s-a încheiat cu un foc de artificii.