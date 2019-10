Cum ar trebui sa folosesti corect cremele de corp?

Share



O crema de corp profesionala se utilizeaza in mod special pentru a preveni uscaciunea si aspectul de piele imbatranita. Este un emolient care inmoaie si hidrateaza pielea uscata si care reduce riscul de aparitie al mancarimilor. Unele produse pentru ingrijirea corpului se folosesc chiar si pentru a proteja pielea impotriva iritatiilor sau au alte beneficii in functie de ingredientele din care sunt fabricate.

O crema de corp trebuie sa o utilizezi intotdeauna in functie de mentiunile de pe ambalaj. Eticheta produsului pentru ingrijirea corpului trebuie citita in intregime pentru ca detine informatii importante despre modul de utilizare, ingrendientele din care este fabricata (poate pielea ta reactioneaza negativ la unele dintre acestea, de aceea trebuie sa le citesti), termenul de valabilitate. Cert este faptul ca inainte de aplicarea oricarei creme de corp, flaconul trebuie agitat, asa incat compozitia sa fie amestecata suficient de bine pentru a-si face efectul. In functie de indicatiile de pe eticheta, unele produse pentru ingrijirea corpului se aplica doar pe zonele afectate, iar altele se aplica pe intreg corpul. Unele creme se aplica doar pe pielea uscata, iar altele pot fi mai eficiente daca se aplica pe pielea umeda. Despre cat de des se poate aplica crema de corp, trebuie sa stii ca acest aspect este mentionat tot pe ambalajul produsul. Spre exemplu, pentru a trata pielea uscata, cu siguranta crema de corp trebuie aplicata dupa fiecare spalare, iar pentru a trata anumite iritatii, poate se recomanda ca produsul pentru ingrijirea corpului sa fie aplicat de maxim doua ori pe zi.

Utilizarea corecta a cremelor de corp consta in urmarea tuturor mentiunilor de pe eticheta. Acestea trebuie aplicate doar pe piele si trebuie evitate zonele sensibile, precum ochii, zona vaginala, interiorul nasului sau al gurii. Iata cativa pasi pentru aplicarea corecta a cremei de corp:

Pasul 1: Se agita flaconul, dupa care se pune o cantitate mica de crema de corp in palma.

Pasul 2: Se freaca pentru cateva secunde crema intre palme pentru a o incalzi.

Pasul 3: Se aplica crema pe zonele afectate prin miscari circulare pana intra in piele.

Pasul 4: Se repeta procesul in functie de necesitati si dupa indicatiile de pe ambalaj.

Beneficii ale cremelor de corp

Cremele Cupio pot face minuni pe pielea deshidratata, aspra si cu aspect imbatranit, avand numeroase beneficii:

Hidrateaza pielea in profunzime;

Ofera un miros placut, imbietor;

Face pielea mai fina, mai catifelata;

Ajuta la relaxare;

Inmoaie chiar si cele mai dure zone ale corpului (coate, genunchi, calcaie);

Ofera stralucire;

Au proprietati anti-imbatranire;

Ajuta la inmuierea cuticulelor si creste rezistenta unghiilor;

Prezine uscarea, craparea si roseata pielii;

Ajuta la elasticitatea pielii;

Au rol anitbacterian si cicatrizant.

Toamna, aerul rece impreuna cu vantul puternic afecteaza pielea, lasand-o uscata si imbatranita. Tocmai de aceea, respectarea unei rutine de hidratare este cruciala in aceasta perioada. Orice crema de calitate care este aplicata corect va aduce beneficii substantiale pielii si va reda aspectul natural si sanatos al acesteia.