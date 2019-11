Aeroportul ”Transilvania”: Investiții de 1,1 milioane de lei, amânate pentru anul 2020

Share



Consilierii județeni au aprobat joi, 31 octombrie, într-o ședință ordinară de lucru, modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49 din 9 mai 2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș, pe anul 2019.

Ce investiții se amână

Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, valoric, fondurile prevăzute pentru activitatea de investiții se mențin la nivelul aprobat anterior, conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/29 august 2019, fiind în sumă totală de 12.000.000 de lei, din care 11.860.000 de lei alocați din bugetul județului.

”În ceea ce privește activitatea de investiții, Regia propune reprogramarea unor obiective pentru anul viitor și demararea din economiile realizate a unei investiții noi, de mare importanță pentru Regie, și anume: ”Proiect tehnic plus execuție sistem luminos de categoria II OACI la suprafețe de mișcare”, investiție în valoare totală de 3.933.019,6 de lei, din care pentru anul 2019 se propune a fi prevăzută suma de 1.143.000 de lei. În ceea ce privește investițiile reprogramate, valoarea totală este în sumă totală de 1.143.000 lei, și în cadrul acestora se disting ca valoare următoarele obiective: ”Reconfigurare echipament degivrare aeronave”, cu valoarea de 474.000 de lei – procedură de achiziție anulată, ”Proceduri de zbor”, cu valoarea de 480.000 de lei – autoritate contractantă Romatsa București, investiție amânată pentru anul următor, până la finalizarea proiectării procedurilor de zbor noi, de către Romatsa București”, a precizat Péter Ferenc.

Cheltuieli majorate pentru pregătirea profesională

În ceea ce privește activitatea de funcționare a Aeroportului, în cadrul aceluiași volum al veniturilor și cheltuielilor au fost aprobate reașezări ale elementelor de cost, respectiv utilizarea economiilor realizate pentru suplimentarea unor categorii de cheltuieli de la Capitolul „Bunuri și servicii” cum ar fi: cheltuieli cu obiecte de inventar (plus 20.000 de lei), cheltuieli privind energia și apa (plus 53.000 de lei). De asemenea, din economiile realizate s-a aprobat o suplimentare a cheltuielilor de protocol și publicitate (plus 15.000 de lei), a cheltuielilor de deplasare (plus 20.000 de lei) și a cheltuielilor cu pregătirea profesională (plus 20.000 de lei), ”urmare a măsurilor impuse de Auditul AACR și a cursurilor specifice domeniului aeronautic.”

Alex TOTH