Mureș: Zeci de cereri pentru extragerea urșilor agresivi!

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a anunţat, marţi, la Cucerdea, acolo unde un cioban a fost atacat de un urs, iar un altul a fost ucis, că în acest an au fost solicitate 33 de extrageri pentru situaţii de urgenţă a urşilor care produc pagube şi atacă cetăţenii şi au fost obţinute 12 autorizaţii la nivel de judeţ.

“În acest an am avut mari probleme cu urşii care coboară în zonele locuite. Produc pagube în zonele locuite, dar mai grav este că atacă oamenii. Anul trecut a atacat o persoană căreia, în urma rănilor provocate, i s-a amputat piciorul, iar anul acesta am avut mai multe incidente. Deja în judeţul Mureş un cetăţean a fost ucis de urs la pescuit, săptămâna trecută un alt cetăţean, îngrijitor la o stână din Cucerdea de asemenea a fost ucis de urs, iar în cursul aceste nopţi, tot pe teritoriul comunei Cucerdea, ursul a atacat o altă persoană de la aceeaşi stână. Ca urmare, am convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi membri ai Comitetului Judeţean care au atribuţii în domeniu, respectiv Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, APM, Gard Forestieră, Garda de Mediu pentru a stabili o serie de măsuri, de îndepărtare a ursului din zona localităţii. În acelaşi timp am convocat şi gestionarii fondurilor de vânătoare care să solicite autorizaţii de extragere pe situaţii de urgenţă, pentru a extrage aceşti urşi care sau învăţat să vină la stână şi care ne provoacă atâtea necazuri. Am solicitat în acest an 33 de extrageri pentru situaţii de urgenţă a urşilor care produc pagube şi atacă cetăţenii, au fost obţinute 12 autorizaţii. În continuare vom solicita autorizaţii pentru extragerea acestora”, a declarat Mircea Duşa.

Prefectul a arătat că extragerea pe situaţii de urgenţă nu rezolvă problema având în vedere că habitatul din judeţul Mureş este optim pentru un efectiv de 250 de urşi, iar din estimări ar fi peste 1.250.

“Aici e zona de câmpie, nu este habitatul ursului, dar din cauza efectivelor foarte mari se pare că migrează spre orice zonă din judeţ, indiferent de relief. Necazul e că produc pagube la culturile agricole, în gospodării – Sovata, pe Valea Mureşului, pe Valea Gurghiului – dar problema e că atacă oamenii şi nu este în regulă. Legislativ trebuie să luăm măsuri deosebite pentru a crea o zonă de siguranţă în localităţi şi cetăţenii să nu îşi mai facă probleme că urşii produc pagube şi atacă oamenii”, a mai spus Duşa.

Şeful Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş, Dănuţ Ştefănescu, a precizat că există o derogare pentru fondul de vânătoare din Cucerdea, care a fost eliberată în urmă cu o zi.

“Există autorizaţie pentru împuşcarea ursului, dar aceasta nu rezolvă problema deoarece în zonă sunt mai mulţi urşi care în ultima vreme vedem că creează nu numai pagube materiale, ci şi cetăţenilor din zonă. În acest caz legea spune că fondul de vânătoare trebuie să ceară derogări de la Ministerul Mediului. Fondul de vânătoare poate împuşca ursul în 60 de zile de la primirea autorizaţiei”, a spus Ştefănescu.

Directorul fondului de vânătoare, Ioan Sălcudean, a precizat că pe fondul de vânătoare Giuluş sunt confirmaţi 12 urşi, dintre care o ursoaică cu 3 pui şi una cu doi pui.

“Asta e situaţia, ursul e trecut la anexa 2, adică nu se poate împuşca. Am mai avut o situaţie în primăvară când am avut pagube însemnate la oi şi ultima cerere pe care am făcut-o la Ministerul Mediului a fost acum 4 luni şi am primit răspuns miercuri. Se poate împuşca exemplarul care a fost implicat în acele incidente. Acum e vorba despre o ursoaică cu doi pui, cu trei pui. O să reiau demersurile la APM Mureş, apoi la Ministerul Mediului, iar treaba e foarte greoaie. Aceeaşi situaţie este şi pe fondul de vânătoare din Deag şi pe cel din Ozd”, a spus responsabilul fondului de vânătoare.

(www.agerpres.ro)