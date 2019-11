Boósi Farm, pasiunea pentru Microgreens

Share



Printre expozanții prezenți în cadrul târgului BioDorf s-a numărat și Bende Lajos, cu proiectul său inedit intitulat Boósi Farm. „Am această pasiune pentru microverdețuri de doi an. Am făcut o schimbare majoră în stilul meu de viață în urmă cu patru ani, când m-am apucat de un proiect în care construiesc o mică fermă organică. La acest târg am venit cu aceste microgreens, numele sub care sunt cunoscute microplantele pe plan internațional, folosite atât pentru plating și decorațiuni gastronomice, cât și pentru aroma și aportul lor nutritiv deosebit. Am adus la acest târg foarte multe sortimente din familia Cruciferae. Am varză roșie, muștar de două feluri, ridiche de două feluri și creson. Fiecare plăntuță aduce foarte mult la gust la planta matură, dar într-o formă mult mai concentrată. Pe lângă aceste plante mai am lăstari de năut, lăstari de mazăre zaharată și floarea soarelui”, a declarat Bende Lajos.