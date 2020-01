Deda, optimism și încredere la început de an

Chiar dacă dezvoltarea comunei Deda a înregistrat un ritm alert în ultimii ani, mereu există loc de mai bine, aspect luat în calcul de cei care conduc destinele acestei comune etalon a Văii Mureșului Superior. Despre provocările anului 2020 pentru comuna Deda ne-a vorbit primarul Lucreția Cadar.

Reporter: Cu ce speranțe porniți la drum în 2020?

Lucreția Cadar: Anul 2020 l-am întâmpinat cu încredere în ce privește rezolvarea problemelor comunei Deda ca și în anii precedenți. Împreună cu colegii din primărie ne dorim să avem un an bun. Mai exact, ne dorim o perioadă de 4-5 ani foarte bună de acum înainte în care să dezvoltăm comuna Deda din toate punctele de vedere, inclusiv în ce privește dezvoltarea turistică. Obiectivele propuse, și aici mă refer la partea de infrastructură, sunt aproape rezolvate. În următorii doi ani vom realiza și cei 16 kilometri de canalizare care ne lipsesc. De asemenea, vom rezolva aducerea apei de la izvorul Donca și pentru cele două sate, respectiv Bistra Mureșului și Pietriș, și urmează să ne ocupăm de turism. E nevoie ca cetățenii comunei noastre să beneficieze de venituri în plus. Considerăm că, în condițiile în care Valea Bistrei se va dezvolta, vom realiza niște investiții mari, vom atrage turiști, având la bază fondurile europene care sunt puse la dispoziție pentru acest domeniu. Intenționăm să facem acest lucru. În general, ce ne-am propus am și realizat. Cu ajutorul colegilor mei care sunt extrem de implicați, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să facem și turism în această zonă a Văii Mureșului Superior, respectiv în comuna Deda. Nu ne rămâne decât să muncim, să sperăm și să ne implicăm în dezvoltarea problemelor noastre.

Reporter: Vă ajută faptul că bugetul pe acest an va fi adoptat mai devreme decât cel de anul trecut?

Lucreția Cadar: Ne ajută în ce privește aducerea banilor de la Consiliul Județean. De exemplu, în anul 2019, pe două luni de zile, salariile pentru SMURD, ceea ce însemna aproximativ 200.000 de lei, nu le-am primit. În acest sens ne ajută adoptarea bugetului la timp, nu cu întârziere cum a fost cazul în 2019. Până în momentul de față nu am primit nicio comunicare că ar fi bugetul de stat aprobat. Așteptăm, iar în condițiile în care el va apărea, vom aproba și bugetul comunei. Depinde cum va fi acest buget național, dacă va fi cu destinație de bani și pentru comune, în măsura problemelor care le avem. Spun acest lucru deoarece la nivelul comunei noastre asigurăm o serie de servicii pentru comunitate. Deservim și alte comune de pe Valea Mureșului Superior, inclusiv partea de evidența populației și pompierii, care sunt prezenți la toate evenimentele nedorite care au loc, și atunci sigur că am solicitat mai mulți bani. Rămâne de văzut dacă îi vom și primi. Noi de fiecare dată ne-am descurcat, încercăm să dezvoltăm partea de prestări servicii și mici afaceri pentru întreprinzători, în ideea să ducem la bugetul local al comunei cât mai mulți bani.

Reporter: Sunteți optimistă pentru anul 2020?

Lucreția Cadar: Întotdeauna am fost optimistă. Curajul și dorința de a face ceva pentru comună nu m-au părăsit încă. Deși am o vârstă, merg mai departe cu încrederea că am în spate un colectiv de lucru extrem de bun fapt pentru care vom realiza ce ne-am propus.