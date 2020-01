Dorin Florea: ”Eu nu mă opun nimănui să facă copii, din contră!”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a explicat, pentru agenția de presă Mediafax, că propunerea sa ca persoanele care doresc să aibă copii să fie evaluate printr-o anchetă socială nu reprezintă o măsură împotriva conceperii copiilor, ci una de responsabilizare a viitorilor părinți.

”Eu nu mă opun nimănui să facă copii, din contră! Dar spun că în momentul în care o femeie este pregătită să aibă un copil trebuie consiliată, trebuie discutată, trebuie făcut un pic de educație”, a declarat primarul municipiului Târgu-Mureș, care deține și funcția de președinte al ALDE Mureș.

”Eu am plecat de la realitatea pe care o am în Târgu-Mureș și de la femei care știu foarte clar că ăsta e scopul. Ce o determină când nu are loc de muncă, n-are soț, n-are altceva și o vedeți cu patru copii după ea. Vă întreb eu. Ia să vadă că te implici, că o să vedeți că înțelege și programul de contracepție. Păi numai vorbim avioane, copiem programe din afară fără să le traducem prin realitatea românească”, a adăugat Dorin Florea.

Totodată, primarul municipiului Târgu-Mureș a explicat că se va apăra în scris la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care prin vocea președintelui acestui for, Csaba Asztalos, l-a convocat pe Dorin Florea la o audiere în data de 21 ianuarie.

”O să trimit o adresă prin care o să le răspund la întrebările pe care le-au pus. Unele sunt tendențioase, unele sunt făcute să dea bine. O să îi dau motivația cât se poate de clară, să citească cu mare atenție comunicatul meu și nu o să găsească niciun cuvânt rasist sau extremist. Mai mult, îi dau și o recomandare, având în vedere că este acolo așezat poilitic și este un membru UDMR, cunoaște limba maghiară, sunt absolut convins, îl rog să citească regulamentele și aplicarea acestor legi în Ungaria”, a declarant Dorin Florea.

