Echipa ”NoHai în Africa” a început să simtă cu adevărat competiția de off-road

Echipa 158 Budapesta – Bamako Rally compusă din Călin Vancea, Adrian Cătană și Ovidiu Morar au ajuns la sfârșitul etapei a II-a. După ce au ajuns în Marrakech – Maroc, în data de 3 februarie, de acolo a început cu adevărat etapa de off-road propriu zis.

De-a lungul aventurii, cei trei postează imagini pe Facebook și Instagram din locațiile în care ajung, bineînțeles, imaginile sunt însoțite și de scurte descrieri despre peripețiile avute.

În data de 5 februarie, cei de la ”NoHai în Afica” au reușit să încheie Stage II în Erg Chigaga care este cel mai mare și neatins Erg din Maroc. Acolo au avut parte de primul ”bivuac” între dune, adică prima staționare în afara localității sub cerul liber.

Indienii cuceritori și instalația buclucașă

Nici problemele nu au întârziat să apară după cum menționează chiar ei pe pagina de Facebook.

”De menționat convorbirea pe stație dintre un sârb aprig, care gonea prin deșert cu peste 60 km la oră, tractând o mașină și un indian neaoș care a greșit ”puțin” ruta, îndepărtându-se de destinație. – Indians, where are you going? – We are going to Pakistan. Dimineața am aflat că s-au învârtit câteva ore în cerc până au fost recuperați de un alt echipaj întârziat”, prezintă aceștia pe pagina de Facebook.

Cum era de anticipat, deși mașina a mers fără probleme până în prezent, pe raliul off-road este de înțeles să apară probleme tehnice, pe de altă parte, Nissanul Patrol din 1999 nu a fost obișnuit să simtă deșertul sub roți.

”Am avut prima problemă tehnică, la instalația de răcire a agentului termic, care s-a rezolvat la următorul Checkpoint cu puțin mastic”, au precizat cei trei pe pagina de Facebook.

Nerăbdători să pornească

Dimineața i-a prins pe băieții de la ”NoHai în Africa” pe coamele dunelor la o cafea fierbinte în timp ce concurenții mai harnici au început să tureze motoarele pe la ora 6.30.

Echipa 158 precizează că ”deși am dormit doar patru ore, eram nerăbdători să continuăm, urma o porțiune pe fundul lacului Irici, ”Goana nebună”, pe o ”autostradă” cu mii de benzi”.

Mai au un drum lung de parcurs, trebuie să conducă prin rotație pe drumuri de macadam, piatră și pământ.

Competiția a început în data de 30 ianuarie, și deja după trei zile de la startul oficial, echipa 158 a ajuns în orașul marocan Marrakesh, până acolo, echipele participante au avut deplină libertate să-și aleagă ruta și ritmul de deplasare până în Maroc. De acolo a început raliul propriu zis pentru că de la punctul de plecare – Budapesta s-a mers în cea mai mare parte pe autostrăzi.

La competiție participă peste 400 de echipaje de automobliliști și motocicliști amatori, pasionați de raliuri. În total, trebuie să parcurgă 9.000 km și se încheie în orașul Freetown din Sierra Leone.

Andreea GONDOR