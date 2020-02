Maria Precup, martoră la un accident rutier. Unul dintre colegii săi l-a salvat pe şofer

Share



Primarul municipiului Reghin, Maria Precup a postat astăzi, pe propria pagină de Facebook, un mesaj despre o experienţă pe care nu şi-o doreşte nimeni, lăudând, de asemenea, intervenţia colegilor săi la un accident rutier care a avut loc pe drumul spre Alba Iulia. Alin, şoferul Primăriei Reghin, l-a extras pe şoferul accidentat din maşină şi a efectuat manevre de resuscitare.

“Azi am mai primit o lecție de la viață. Ziua de astăzi trebuia să fie despre veștile pe care le aducem de la ADR Centru, Alba Iulia, după semnarea contractului… Pe drum însă, am scăpat ca prin urechile acului de o coliziune în trafic – unui șofer făcându-i-se rău la volan și intrând pe contrasens și în final intrând în mașina din fața noastră. Nici acum nu îmi vine să cred ce prezență de spirit am avut cu toții, în special Alin – șoferul nostru. În timp ce noi sunam la 112, el a reușit să îl scoată pe conducătorul auto, care se afla deja în stop cardio respirator, din mașină și să efectueze manevre de resuscitare. Datorită lui, omul acela trăiește. Nu toți eroii poartă pelerine! Parcă așa se spune. Lecția ce mi-a fost reamintită astăzi e că dincolo de nebunia asta media și de “bula online-ului” în care mulți vor să ne vadă rămași încremeniți, suntem oameni. Și suntem aici unul pentru celălalt, la nevoie. Rămân profund impresionată de atitudinea colegilor mei”, a povestit Maria Precup.

Potrivit ziarului Unirea, www.ziarulunirea.ro, accidentul rutier a avut loc azi, în jurul orei 10.30, în municipiul Alba Iulia, pe DN1, în apropiere de reprezentanța Skoda. “În urma accidentului a rezultat o victimă aflată în stop cardio-respirator și se efectuează menevre de resuscitare, au declarat reprezentanții ISU Alba”, citaţi de colegii noştri din judeţul vecin.

Sursa foto: Facebook Maria Precup, primită de la un martor al accidentului