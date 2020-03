Radio Târgu-Mureș, de 62 de ani un radio de cuvânt în centrul țării

Share



Odată cu cei 62 de ani de existență, Radio România Târgu-Mureș a acumulat o experiență extraordinară, timp în care și-a demonstrat profesionalismul și arta de a rămâne în top-ul celor mai ascultate și iubite posturi de radio din Transilvania, păstrând obiectivitatea, echilibrul și echidistanța în programe și în grupajele informative.

Radio România Târgu-Mureş îşi îndeplineşte misiunea de serviciu public printr-o grilă de programe dinamică si echilibrată, fiind un post multicultural care emite, în paralel, 3 programe:

– Unul în limba Română, 24 de ore, pe frecvenţele 98,9 FM, 102,9 FM și 94,9 FM.

– Unul pentru Minorităţi, 24 de ore ore, în limbile maghiară și germană şi două emisiuni adresate comunităţii rrome, pe frecvenţele 106,8 FM, 96 FM, 92,3 FM şi 1323 AM-unul mixt, cu fragmente din cele două programe FM, preluând şi 2 ore/zi de la Redacţia Minorităţi Bucureşti, pe frecvenţele 1593 AM și 1197 AM.

,,În 2019 am deschis două frecvențe noi, respectiv 94,9 FM la Borsec, pentru limba română și 92,3 FM la Gheorgheni, pentru minorități. Programele noastre, care însumează 17.520 de ore de emisie/an, sunt pliate pe noile obiceiuri de ascultare și valorifică din plin caracterul multicultural, unitar, public și regional, cu o componentă clară educativă și culturală, postul fiind un mijloc foarte apreciat de informare. Asta arată și ultimele date de audiență din care rezultă că Radio Târgu-Mureș are o cotă de piață (Market Share) de 5% și zilnic are alături aproximativ 170.000 de ascultători cărora le mulțumim.

Totodată, le mulțumim celor care ne urmăresc în mediul online. Sunt 453.050 de utilizatori pe site-ul www.radiomures.ro și 36.412 de urmăritori pe Facebook. Producţiile video, concertele, emisiunile și reportajele de pe canalul nostru de Youtube, unde avem 7.500 de abonați au înregistrat peste 3,1 milioane de minute vizionate, iar clipurile și transmisiunile live pe Facebook au contabilizat 1.148.713 de minute vizionate. De asemenea, numărul celor care apreciază paginile noastre de facebook în cele 3 limbi (română, maghiară și germană) este de peste 30.000. Acesta este meritul extraordinarei echipe a Radio Târgu-Mureș căreia îi urez din toată inima ,,La mulți ani frumoși, plini de pasiune pentru profesie, sănătate deplină și succes!” a afirmat managerul Radio Târgu-Mureș, Lavinia Nicoleta Ghișa.

La împlinirea celor 62 de ani, Radio Târgu-Mureş îşi invită prietenii ascultători la două concerte. Duminică, de la ora 17,00, la Kotta, unde va cânta trupa Kvab, de la ora 18, iar luni, de la ora 19.30, la spectacolul folcloric Mărțișoare muzicale. Renumiți artiști populari vor susține un concert folcloric în Sala de spectacole a Radio Târgu-Mureș, a cărui gazdă va fi realizatorul emisiunii Pe cărarea dorului, Andrei Romanică.

Vor spune “La mulți ani, Radio Târgu-Mureș!” și bun venit primăverii: Dorina Oprea, Leontina Pop, Dorina Grad, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Mărioara Precup Stoica, Margareta Făgărășan Baciu, Mihaela Botoș Lateș, Letiția Blaga, Ioan Cristian Țăran, Teodor Sântean, Ioan Șumandea, Teodor și Narcisa Țogorean, Rafila Bărbos, Onișor Pop, Maria Tripon, Răzvan Porime, Raul Tamba.

Evenimentul va fi transmis audio pe frecevențele 102,9 FM, 98,9 FM și 94,9 FM la Borsec precum și video pe pagina de facebook/Radiomures.ro.

Intrarea este liberă la ambele concerte.

(Comunicat de presă, Radio Târgu-Mureș)