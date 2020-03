Târgu-Mureș: Anunț important despre prețurile din piețe!

Share



Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Târgu-Mureș, a scris sâmbătă, 21 martie, pe pagina sa de Facebook, un text despre prețurile produselor din piețele de zi.

”Nu vor crește prețurile în Piețele din Târgu-Mureș, spun producătorii! Astăzi am vizitat o parte din piețele agroalimentare ale orașului și am vorbit cu producătorii, dacă au mărit nejustificat prețurile. Am avut bucuria să întâlnesc producători responsabili care nu au crescut prețurile produselor în această perioadă. Piețele sunt dezinfectate periodic și sunt bine aprovizionate”, a precizat Claudiu Maior.

