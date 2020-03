Azomureș reia producția de îngrășăminte la capacități normale

Share



Azomureș anunță finalizarea lucrărilor din cadrul reviziei tehnice parțiale și începerea procesului de repornire a instalațiilor, implict reluarea producției de îngrășăminte la capacități normale, în condiții de securitate sanitară extreme cauzate de epidemia de Coronavirus.

Începută în urmă cu o lună de zile, la 1 martie 2020, revizia tehnică parțială a presupus realizarea lucrărilor uzuale de mentenanță a instalațiilor, realizarea unor investiții programate și a unor lucrări speciale pentru reducerea zgomotului ambiental în timpul funcționării instalațiilor.

„Am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus, iar lucrările au fost executate în siguranță și la un nivel calitativ ridicat. Începem să repornim instalațiile și cred că vom depăși cu bine și această etapă. Am intrat în revizie forțați de prețul foarte mare la materia primă principală, gazul metan, iar în plin proces am fost provocați să adoptăm soluții extraordinare din cauza epidemiei de Coronavirus. Din acest punct de vedere a fost o etapă foarte provocatoare și le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, angajați Azomureș și angajații firmelor terțe. Avem încredere că vom putea să continuăm activitatea, în ciuda condițiilor dificile de acum. Vrem să fim în continuare un suport pentru angajații noștri, dar și pentru fermieri, care au nevoie de fertilizanți pentru culturile lor, implicit un contributor financiar către bugetul de stat care are acum mare nevoie de resurse”, a declarat Harri Kiiski, directorul general al Azomureș.

Printre măsurile speciale pe care Azomureș le aplică în această perioadă este și scanarea temperaturii corpului pentru personalul care are acces pe platformă. Toate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale autorităților naționale sunt implementate. Un procent semnificativ din personalul administrativ lucrează de acasă pentru a menține securitatea sanitară a unor procese cheie: achiziții, resurse umane, vânzări, contabilitate, plăți, comunicare. Până în acest moment, pe platforma Azomureș, nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu Coronovarius Covid-19.

Conform caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de pe platformă, pe timpul activităților de pornire a unor instalații, pot exista situații în care nivelul de zgomot ambiental să fie mai ridicat pentru perioade scurte de timp.

Azomureș, fiind principalul furnizor de îngrășăminte pentru agricultura românească, rămâne constant în angajamentele pe care le-a luat față de întreaga comunitate în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, respectarea normelor și legilor în vigoare, și totodată este și va fi un etalon al profesionalismului, pilon semnificativ în economia locală cât și cea națională.

(Redacția)