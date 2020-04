”Luiereanca”, mersul firesc al agriculturii în vremuri mai mult sau mai puțin nefirești

Share



Agricultura își vede de mersul ei anevoios, chiar dacă vremurile nu sunt prea favorabile, de a ajuns bietul fermier să fie nevoit să completeze tot felul de declarații pentru a putea merge la câmp. La câte a avut el de îndurat de-a lungul vremii, va răzbi și acest coronavirus, și vor veni, cândva și vremuri mai bune pentru el.

”Luiereanca”, în slujba agriculturii de aproape trei decenii

Un astfel de exemplu în găsim la poalele munților Călimani, unde fermierul cu pricina este reprezentat de o societate agricolă pe nume ”Luiereanca”. Înființată în anul 1991, în localitatea Luieriu, comuna Suseni, societatea a rezistat în peisajul agricol mureșean, nu fără sacrificii, mereu depășite prin muncă și seriozitate.„În această perioadă, activitatea o desfășurăm strict cu personalul angajat,e la furajarea animalelor și la ceva lucrări în câmp pentru însămânțare. În ce privește sectorul vegetal, lucrările se fac sunt în funcție de vremea de afară. De exemplu, în urmă cu câteva zile am avut lucrări de arat, discuit și semănat, precum și lucrări de administrat îngrășăminte chimice. Culturile pe care ne axăm în acest an sunt cele de grâu, ovăz, porumb, ceva sorg furajer, lucernă, folosite la furajarea animalelor. Legat de partea zootehnică, livrăm zilnic undeva la 800 de litri de lapte la procesator, de la un efectiv de 70 de vaci cu lapte, numărul total al efectivului de animale fiind de 250 de capete”, ne-a declarat Mihai Morar , președintele Societății Agricole ”Luiereanca”.

Respectarea condițiilor anti-coronavirus

Pandemia numită Covid-19 a impus anumite reguli, respectate întocmai și de către fermierii din cadrul societății „Luiereanca”. „Cum era și firesc, am introdus și noi anumite reguli care au în vedere accesul în fermă, contactele între persoane. Trebuie respectate anumite reguli, nu pot să stai foarte aproape de cineva, plus că accesul în fermă este foarte strict. La intrare sunt dezinfectanți, la fel la grajd și la punctele de colectare a laptelui ”, a spus Mihai Morar.

Efectele COVID-19

După atâtea hopuri de trecut, contabilizate în ultimii ani, se mai adaugă unul, o pandemie care a dat peste cap și cele mai pesimiste previziune făcute vreodată pe la noi. „Nu mi-am imaginat vreodată că se poate ajunge la o situație precum cea existentă la momentul de față. Sper să trecem cu bine peste toată această pandemie, dar din câte se observă, situația este una extrem de proastă. Să nu vorbesc într-un ceas rău, să fim pozitivi, cu speranță și încredere, că se va întâmpla ceva în sensul pozitiv. Câteodată ai senzația că mai are rost să mai faci ceva. Din ce văd că se întâmplă la nivel național și internațional, situația este una nasoală de tot, cu greu poate fi făcută o prognoză asupra duratei acestei pandemii. În ce ne privește, cât că mergem la fermă, în câmp, și în rest acasă. Avem nevoie de procurat una alta, trebuie să le și vezi, dacă e să ne referim la utilaje. Baiul e că nu te poți deplasa. În aceste condiții, nu merită să riști, amenziile fiind extrem de mari dacă încalci regulile. Alt efect negativ al acestei pandemii este cel legat de anumite evenimente importante pentru fermieri care au fost anulate, și aici mă refer la Agraria”, a precizat Mihai Morar.

Sănătatea, înainte de toate

Problema care trebuie rezolvată în primul rând este cea de natură medicală, este de părere Mihai Morar. „De pierdut din toată această situație are toată lumea. Nu avem nicio idee despre ce se întâmplă din punct de vedere nedical sau social, nu poate să spună nimeni ce se va întâmpla cu exactitate. Sigur, încurajări pot să fie, dar veștile care apar sunt tot mai contradictorii. Când ai parte de sănătate, cumva le mai faci pe toate, dar fără sănătate nu poți face nimic. Să dea Dumnezeu să fie sănătate, apoi restul le-om mai recupera noi cumva în perioadele care vor urma”, a spus președintele Societății Agricole ”Luiereanca”.

„Totul se face la plezneală”

Ce va urma după terminarea acestei pandemii ?Care vor fi pagubele ? Vor reveni lucrurile la normal ? Va fi totul la fel cum fost înainte de Covid-19 ? „Foarte sincer și direct, spun că aceste lucruri nu se vor întâmpla prea curând, și aici nu mă refer doar la agricultură. După ce va trece această pandemie, vor veni unii să se bată cu pumnul în piept și vor spune ce mari eroi au fost și cum au scăpat poporul de necaz, și în rest mai nimic. Indiferent despre ce vorbim, agricultură, sau orice alt domeniu, cum să revină la normal lucrurile când tot ce se întâmplă acum e o consecință a anumitor lucruri de dinainte de începerea acestei pandemii. Eu, dacă vreau să merg în fermă și am nevoie de mască sau de mănuși, efectiv nu am de unde să le procur. Considerați că este ceva normal ? Nu e vorba că te speli de 10 ori sau de 50 de ori, dar te duci într-o fermă unde e praf, mizerie, unde sunt microbi , darămite în perioada asta, pui mâna pe clanță, pe grajd, doar e vorba de o fermă zootehnică , nu e chiar ca într-o farmacie. Una peste alta, te poți îmbolnăvi și într-o farmacie, într-un spital, darămite într-o fermă, și tu să nu ai nimic la dispoziție. Vi se pare normal așa ceva ? Totul se face la plezneală, se merge pe ideea: „hai să rezolvăm astăzi, apoi vom vedea mâine ce-om face”. Îmi pare rău că trebuie să spun , dar au trecut totuși ceva ani și acum se vede ce fel de strategii avem, mai exact lipsa lor. Să afirmi în ziua de azi ceva de genul: „să treacă cumva epidemia asta, apoi o să punem noi la punct sistemul de sănătate”, mi se pare ceva scandalos. Dacă nu am avut în depozite aceste materiale extrem de urgente, vă dați seama ce mari minuni facem noi acum prin spitale. Ne batem cu pumnii în piept și anunțăm că după ce trece această perioadă, vom face și vom drege. Vă spun eu, nu vom face pentru că totul la noi e așa cum e. Nu vreau să se înțeleagă faptul că eu acum mă războiesc cu cineva anume, dar din ce văd și din ce constat, mă face să am această atitudine”, și-a vărsat oful Mihai Morar , președintele Societății Agricole ”Luiereanca”.